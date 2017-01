Ameninţări cu bombe şi pistoale în gara Costineşti

Amenințări cu bombe și pistoale în gara Costinești

Un tânăr de 19 ani, bolnav psihic, a amenințat, joi noapte, că are asupra sa mai multe bombe și câteva pistoale, după ce a urcat pe o locomotivă din stația Costinești. Potrivit purtătorului de cuvânt al Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța, subcomisar Cerasela Miron, tânărul de 19 ani, din Arad, s-a urcat pe o locomotivă de rezervă, care se afla garată pe linia trei a stației Costinești. Din cauza tulburărilor psihice, a anunțat că are bombe și pistoale asupra lui. În urma intervenției, polițiștii au stabilit că el era cunoscut ca fiind bolnav psihic. Grațian M. a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Neuro-psihiatric Palazu Mare unde a rămas internat.