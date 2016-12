Ameninţare cu bombă, la Constanţa

Amenințare cu bombă, la Constanța

Autoritățile constănțene au intrat în alertă, ieri, în jurul prânzului, după ce un apel la 112 anunța o amenințare cu bombă. Coletul suspect ar fi fost amplasat în incinta unei fabrici de confecții, situată pe bulevardul Aurel Vlaicu.Polițiștii Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, militarii Inspec-toratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, pirotehniștii Serviciului Român de Informații și cadrele medicale s-au deplasat imediat la locul indicat. Zona a fost împrejmuită, iar jandarmii au asigurat paza.Specialiștii au verificat fabrica Niss Mode și s-a stabilit că totul a fost o alarmă falsă. Oamenii legii au dat de urma celui care a sunat la 112. Individul se afla într-o avansată stare de ebrietate și a fost escortat la sediul Direcției de Investigare a Infracționalității Organizate și Terorism pentru audieri.Procurorii DIICOT au stabilit că Gheorghe Negrea, de 58 de ani, a mințit și că nu există niciun pericol. Verificările au scos la iveală că bărbatul are o relație de concubinaj cu o femeie care este angajată la fabrica de confecții. Cei doi s-au certat și de aproximativ două săptămâni femeia nu s-a mai dus acasă. Pentru a se răzbuna, individul s-a gândit să amenințe cu bombă. În urma audierilor acesta a fost lăsat să plece acasă. Pentru alarmarea falsă a autorităților, bărbatul riscă amendă penală sau închisoare.Ultima acțiune de amploare, la Constanța, când autoritățile au intrat în alertă a fost în ianuarie 2013. Walter Kauntz, patronul casei de amanet „Concret” din Constanța, a anunțat că e posibil ca sub mașina lui să fie amplasată o bombă. Ofițerii Serviciului Român de Informații (SRI) au împânzit strada București și aleea Violetelor unde se afla amplasată mașina, un autoturism marca BMW X5. Bărbatul găsise în parbriz un bilet de avertizare: „Nu urca în mașină până nu mă suni”! După ce a efectuat apelul, omul de afaceri a aflat că un bărbat a fost observat sub auto-turismul lui. După mai bine de patru ore de verificăriž pirotehniști ai Brigăzii Antitero a SRI au stabili că în mașină nu este nimic suspect.