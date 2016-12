Ameninţare cu bombă în Piatra Neamţ. Era vizat membrul unei grupări interlope

Amenințare cu bombă în Piatra Neamț. Era vizat membrul unei grupări interlope

Vineri, 11 Ianuarie 2013

Trei persoane au fost prinse în flagrant, în această dimineață, în timp ce încercau să amplaseze o bombă cu exploziv militar la Piatra Neamț, sub mașina lui Bogdan Mararu, fratele lui Gheorghiță Mararu, asasinat în noiembrie 2010, potrivit Mediafax. Flagrantul a fost organizat de procurorii DIICOT, care au acționat în colaborare cu SRI.Atentatul a avut loc pe strada Privighetorii din municipiul Piatra Neamț.Cei trei tineri au fost monitorizați de către SRI, DGIPI, DIICOT și Direcția de Operațiuni Speciale din IGPR timp de două săptămâni, iar vineri dimineață au fost prinși în flagrant. Cei trei tineri suspecți au fost duși la audieri la DIICOT Piatra Neamț.Prefectul de Neamț, Ilie Mitea, a declarat că zona în care urma să aibă loc atentatul cu bombă a fost evacuată pe o suprafață de 2.000 de metri pătrați, fiind oprit accesul pe toate străzile din zona respectivă."Vrem să evităm orice incident în plus. Echipa de pirotehniști locală este în zonă și sunt așteptați specialiști de la București pentru a dezamorsa dispozitivul", a declarat prefectul județului Neamț.Purtătorul de cuvânt al SRI, Sorin Sava, a declarat că la acțiunea de stopare a atentatului a participat și o echipă pirotehnică a Brigăzii Antiteroriste a Serviciului care "a aplicat anumite măsuri asiguratorii standard în asemenea situații. Este o acțiune complexă ce s-a desfășurat în cooperare cu Poliția și sub coordonarea Parchetului". Echipei pirotehnice i se vor alătura și unii specialiști ai SRI de la București pentru ca dezamorsarea să aibă loc în perfectă siguranță.Primarul din Piatra-Neamț, Gheorghe Ștefan, a precizat că autoritățile au evacuat locatarii dintr-o scară de bloc pentru ca dezamorsarea să nu pună în pericol viața celor din zonă. "Aș vrea să felicit poliția, SRI și procuratura pentru modul în care au acționat și lucrurile nu au degenerat. Acum orașul este în siguranță", a spus Ștefan.În 14 noiembrie 2010, Gheorghiță Mararu, lider al lumii interlope nemțene, a fost ucis într-o cafenea din Piatra Neamț, iar asasinarea acestuia a generat ample dezvăluiri care au provocat cel mai mare scandal din Ministerul de Interne, soldat cu destituirea șefului Poliției Române Petre Tobă și a secretarului de stat Dan Fătuloiu.Clanul Mararu a devenit cunoscut în 2010, atunci când Gheorghe Mararu, fratele lui Bogdan, a fost împușcat mortal de membrii unei grupări rivale, al cărei lider este Puiu Mironescu. Tot atunci s-a aflat și de relația apropiată dintre mafioți și fostul șef al Poliției Piatra Neamț, Aurelian Șoric. Acesta locuiește, de altfel, lângă casa interlopilor, acolo unde a fost pusă bomba.Pentru asasinarea lui Gheorghe Mararu a fost condamnat Cristian Chilat la o pedeapsă de 19 ani de închisoare. La un an de la asasinat, biroul notarial al soției lui Aurelian Șoric a fost incendiat, un ins aruncând un cocktail Molotov în birou. Tot în acea perioadă, Mironescu a fost bătut bine de indivizi rămași necunoscuți.Familiile Șoric și Mararu sunt vecine în cel mai luxos cartier al orașului Piatra-Neamț. Familia Șoric a dat 270.000 de euro și și-a cumpărat o casă nou-nouță, chiar lângă vila interlopilor.Mai mult, Șoric a declarat că Mararu nu este interlop. "Nu înțeleg de ce se spune că Mararu este intelop. De ce? Pentru că dădea bani la oameni cu camătă? Câți nu dau bani, sunt procurori..."