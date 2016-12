AMENINŢARE CU BOMBĂ ÎN CONSTANŢA: "Înainte să deschizi maşina, sună-mă!"

AMENINȚARE CU BOMBĂ ÎN CONSTANȚA: "Înainte să deschizi mașina, sună-mă!"

Un bilet ciudat găsit de patronul unei case de amanet din Constanța, pe mașina sa, i-a alertat, ieri după-amiază, pe polițiști. "Înainte să deschizi mașina, sună-mă!", era avertizat afaceristul. Iar ce a aflat când a sunat la numărul de telefon indicat l-a determinat să sune de urgență la Poliție și să semnaleze o posibilă bombă! Desfășurare impresionată de forțe de ordine, ieri după-amiază, pe strada București din Constanța, după ce un constănțean a sunat la Serviciul unic de urgență 112 și a anunțat o posibilă amenințare cu bombă.Walter Kaunz le-a spus oamenilor legii că în ultimele două săptămâni a fost plecat din localitate, iar autoturismul său, un BMW X5, a rămas parcat pe aleea din spatele blocului turn de la intersecția Bulevardului 1 Decembrie 1918 cu strada București, unde locuiește. Ieri dimineață, când a vrut să se urce în mașină a găsit, pe parbriz, un bilețel cel puțin neobișnuit. "Înainte să deschizi mașina, sună-mă", iar lângă acest mesaj era scris un număr de telefon. A urmat indicațiile, a apelat la numărul respectiv, iar o femeie, o vecină de la un bloc din apropiere, l-a avertizat că în urmă cu trei nopți a observat cum niște indivizi cu un comportament suspect au umblat pe lângă autoturismul său și, a afirmat femeia, au montat ceva sub mașină.Alarmat, bărbatul a sesizat Poliția Constanța iar oamenii legii nu au stat pe gânduri, având în vedere că se întruneau elementele unei posibile amenințări cu bombă. "Eu am sunat la 112, mașina este proprietatea mea personală, dar nu pot spune mai multe. Au fost niște ele-mente care indicau o posibilă ame-nințare… Am o afacere în Constanța, dușmani cunoscuți nu am, dar cine știe, poate necunoscuți", a afirmat constănțeanul, patronul unei case de amanet, care a fost rezervat în declarații, menționând de fiecare dată că nu dorește să încurce ancheta oamenilor legii.Iar oamenii legii au urmat toate etapele ce se impun într-o astfel de situație. Accesul pe aleea unde a fost lăsată parcată mașina a fost blocat, la fel și circulația autoturis-melor pe strada București, porțiunea cuprinsă între strada Obor și Bule-vardul 1 Decembrie 1918. Zona a fost înconjurată de polițiști și jandarmi, a fost solicitat și un echipaj de pompieri, dar și o ambulanță.Între timp, pirotehniștii au efectuat verificarea exterioară a autoturis-mului; mai întâi cu ajutorul unei unități mobile, de fapt un "roboțel" care a inspectat mașina, atât pe laterale, cât și în partea inferioară, după care s-au apropiat și oamenii legii. Ulterior, a fost efectuată și o operațiune de tangare - mașina a fost legată cu o șufă de un alt autoturism și au fost efectuate manevre pentru produce-rea unor șocuri. Toate operațiunile efectuate nu au evidențiat prezența unui material explozibil. Cu toate acestea, mașina a fost ridicată pe o platformă și transportată la un service, unde urmează să fie verificate toate componentele.Potrivit oamenilor legii, se ia în calcul inclusiv varianta ca indivizii observați de femeie să fi sabotat sistemul de frânare sau alte sisteme. Sau este la fel de posibil ca persoanele suspecte să fi fost niște hoți care încercau de fapt să fure mașina. "Hoții au o tehnică mai nouă la mașinile de lux: le insta-lează un dispozitiv care, în momentul în care proprietarul o deschide, împiedică blocarea ei ulterioară", au afirmat reprezentanții Poliției Constanța. Toate aceste variante urmează, însă, să fie verificate.Desfășurarea de forțe i-a pus în încurcătură pe locatarii blocurilor din zonă, căci accesul spre sau dinspre locuințe le-a fost blocat mai bine de trei ore. "Am ajuns acasă de la serviciu, dar nu reușesc să trec, nu mă lasă jandarmii!", susținea, supărată, o femeie. În schimb, locuitorii de la blocurile din imediata apropiere a parcării unde se afla mașina nu au fost evacuați, oamenii legii susținând că "o evacuare de proporții, într-un timp atât de scurt, este dificil de realizat".