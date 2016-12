Amenda rutieră. Un coşmar cu nervi, chitanţe şi timp pierdut

1

sa ne lamurim

Situație reala: am luat amenda, cam cu japca, in alt județ. O plătesc si desi mi se pare umilitor ca tot eu sa revin spăsit la politie sa dovedesc ca am plătit supus amenda, o fac totuși, dar stupoare. Întreb un agent local unde duc chitanța si el începe sa rada si-mi spune sa trimit recomandat cu posta ca la ce colegi are, sa nu ma mire daca o pierd ! Si inca ceva neclar, de ce trebuie sa las eu ORIGINALUL chitanței mele prin care am achitat ? O copie nu le ajunge ? Adică iau amenda, mi-o asum, apoi doar umilințe: merg si plătesc, ma întorc in genunchi sa dovedesc plata, dar nu oricum ci lăsând originalul ca nu au încredere in mine, odată amendat devin infractor si sunt suspect de falsificat chitanțe ! Dar curat prin birou, o masa calda, ceva de băut, de supt, nu doresc cei ce ne amendeaza ? Ei domnilor stați linistiti, am plătit amenda, originalul e la mine, nu o să-l mai vedeți, la munca si căutați plata si daca ma deranjați pe la SPIT vin cu chitanță si va reclam ca nu va faceți treaba. Am luat amenda, am plătit, la revedere, căutați banii daca nu ma credeți pe cuvânt.