Ambasadorul SUA în România îndeamnă cetăţenii să iasă la vot şi laudă lupta anticorupţie

Ambasadorul SUA în România îndeamnă cetățenii să iasă la vot și laudă lupta anticorupție

Excelența Sa Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, se află, în aceste zile, la Constanța, efectuând mai multe vizite de lucru către diverse obiective de interes național și internațional.În cadrul unei întâlniri cu reprezentanți ai mass-media, Hans Klemm a vorbit despre alegerile care vor avea loc pe data de 5 iunie, despre lupta anticorupție în România, dar și despre amenințările președintelui rus, Vladimir Putin, ce vizează țara noastră.„Îi încurajez pe toți cei cu drept de vot să și-l exercite. Campania vine după evenimentele din octombrie-noiembrie 2015, după tragedia de la București, după care a urmat căderea Guvernului Ponta și numirea Cabinetului Cioloș. În plus, și poate analizez eu prea mult demonstrațiile din București și alte orașe mari din România, am simțit că ele sunt atât o expresie a frustrării cu privire la direcția în care se îndrepta politica românească în acel moment, cât și o expresie a speranței că politica românească se va schimba. Toate alegerile sunt importante, însă acestea cred că sunt deosebit de pline de semnificație pentru România și îi încurajez pe toți alegătorii să meargă la vot”, a declarat Hans Klemm, amba-sadorul SUA în România.Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a amenințat, în urmă cu câteva zile, țara noastră și Polonia. Președintele rus a declarat că atât România, cât și Polonia s-ar putea afla în raza de acțiune a rachetelor rusești, întrucât sistemul antirachetă găzduit de cele două țări reprezintă o amenințare la securitatea națională a Rusiei.„Este clar că Rusia este agresivă, acest lucru a fost demonstrat nu doar în Ucraina, în 2012 și 2013, ci și în 2008, dacă îmi amintesc corect, a dat dovadă de agresiune în Georgia. Agresiunea rusească s-a îndreptat de fapt în mare parte asupra țărilor aflate la granița vestică a Rusiei sau la granița estică a NATO, iar acumularea de forțe militare rusești în Marea Neagră și Crimeea este foarte agresivă și evidentă, iar România, Bulgaria și Turcia sunt pe bună dreptate îngrijorate de evoluțiile de pe flancul sud-estic”, a mai adăugat Hans Klemm.România este lăudată de SUA pentru lupta anticorupție și de progresele făcute.„Parlamentul României a adoptat recent o lege privind înființarea unei Agenții de Administrare a Bunurilor Sechestrate, care va gestiona bunurile confiscate de la persoanele vinovate de acte de co-rupție. Sună simplu, însă este un proces extrem de complicat. În Statele Unite, am avut nevoie de câteva decenii pentru a desfășura acest proces în mod eficient și pentru a transforma indispo-nibilizarea și confiscarea bunurilor într-un instrument eficient în lupta împotriva corupției.Cred că lupta României împotriva corupției este din ce în ce mai eficientă, lucru constatat nu doar de SUA, ci și de mulți alți vecini și parteneri internaționali ai României”, a conchis Hans Klemm.