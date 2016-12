Destăinuiri din spatele consumului de droguri:

"Am vrut să-mi tai prietenul cu sabia, să-l omor!"

Drogurile și alcoolul i-au luat mințile și puțin a lipsit să-și omoare un prieten din cauza lor.Un constănțean de 20 de ani, scăpat azi de viciile periculoase, mărturisește cum se droga cu cocktail-uri din etnobotanice, diazepam, xanax și alcool pentru a experimenta senzații din ce în ce mai tari!Cătălin are 20 de ani și se luptă cu demonii drogurilor și alcoolului. Este unul dintre tinerii constănțeni care, în prezent, urmează un program de reabilitare, după ce drogurile aproape că i-au distrus viața. Mărturisește că a început cu un joint, la Liberty Parade, în urmă cu doi ani. „Eram împotriva drogurilor, dar după ce am băut, purtat de spiritul rebel ce plutea în aer, am cedat la insistențele «prietenilor» și am tras câteva fumuri dintr-un joint. Un moment de slăbiciune, ce mi-a schimbat radical viața. Nu eram fumător, nici nu știam să trag în piept. Nu a avut niciun efect asupra mea, atunci, dar a fost precum o «bombă cu ceas», căci s-a creat precedentul”, povestește tânărul.Pastile pentru paranoia, pentru a scăpa de etnobotaniceDupă câteva luni, în septembrie, a început să fumeze jointuri cu etnobotanice, în fiecare zi, cu un coleg de muncă. „Eram mereu «fumat», apăruse deja nepăsarea. În câteva luni, am căpătat o imunitate la etnobotanice, chiar și mărind doza. Așa că am început să combin alcoolul cu etnobotanicele. Problemele de memorie s-au agravat, la fel și delăsarea. Povestea aceasta a ținut din septembrie până în februarie, când deja eram în depresie. În-tr-o zi, mi-am luat inima în dinți și le-am mărturisit părinților ce se întâmpla cu mine, voiam să mă reabilitez. M-am dus la un psihiatru, care mi-a prescris niște pastile, «Abilify», care se dau pentru paranoia și psihoză. Am rezistat să le iau doar șase zile. Am renunțat, pentru că mă simțeam ca un «zombie», simțeam că o iau razna”, își continuă istorisirea tânărul constănțean.Cocktail de alcool, diazepam și xanaxPână la 1 Mai, anul trecut, a reușit să se țină departe de droguri. „Atunci m-am mințit singur că o să fumez doar cu acea ocazie” - își amintește fostul consumator. „În cele din urmă, am cedat din nou și am început să mă droghez zilnic. Beam cel puțin o sticlă de votcă pe zi și jointuri cât se poate și am ajuns în tot felul de împrejurări, care mai de care mai periculoase”, a continuat Cătălin.„M-am întâlnit cu un prieten și împreună cu el am fost acasă la un amic, de 40 de ani, și am băut toată noaptea. După câțiva litri de rom, am ajuns să mă contrazic cu gazda, care în cele din urmă mi-a pus cuțitul la gât, să mă omoare. Fiind beat, am început să-i spun că nu are curaj! Au intervenit prietenii și ne-am despărțit. Am plecat de acolo, iar când să traversez strada, era să fiu lovit de o mașină. Fiind nervos, am aruncat cu o sticlă după autoturism. Șoferul a dat imediat înapoi, până aproape de mine, au coborât doi indivizi și unul mi-a dat un pumn. Până să apuc să mă dezmeticesc, acesta îmi și pusese cuțitul în față. Până la urmă, s-au urcat în mașină și au plecat”, își amintește tânărul.Incidentul nu l-a liniștit, ci din contră: „Am ajuns să fac combinații din ce în ce mai periculoase, luând pastile precum Diazepam, Xanax, Tussin Forte cu alcool, trăgând pe nas alte pastile pisate. Începusem să uit săptămâni întregi”, a adăugat constănțeanul.Un incident petrecut la ziua unui amic, când era decis să ia viața unui om, l-a convins să renunțe la droguri și la alcool, povestește tânărul. „Am ajuns la ziua acestui prieten, am băut votcă, gin, bere și vin, am tras pe nas și am și fumat etnobotanice. M-am luat la ceartă cu un prieten, el a sărit să mă bată, eu l-am provocat din ce în ce mai tare, iar după ce au sărit alți prieteni de ne-au despărțit, am plecat acasă, mi-am luat sabia și m-am dus spre casa respectivului, să-l tai. Într-un final, s-au aplanat lucrurile și nu s-a întâmplat nimic tragic. Dar, sunt convins că dacă mi-aș fi cumpărat și un pistol, cum îmi doream, ajungeam la pușcărie!”, a mai spus fostul consumator.După cele întâmplate, în prezent, Cătălin face terapie psihologică gratuită în cadrul Asociației Tomis Antidrog. Mai multe informații despre cum pot fi ajutați con-sumatorii pentru a renunța la acest viciu pot fi obținute pe www.tomisantidrog.ro.