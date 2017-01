„Am rămas singur! Am pierdut ce aveam mai drag: copilul şi soţia“

Dramă fără sfârșit

„Am rămas singur! Am pierdut ce aveam mai drag: copilul și soția“

Iulian Spirescu, soțul avocatei dispărute de o săptămână din Pitești, a ajuns, joi seara, la morga Cimitirului Central, din Constanța, pentru a-și identifica soția. Deși semnalmentele femeii găsite moartă, marți seara, printre stabilopozii de pe plaja Modern, corespundeau foarte mult cu cele ale soției sale, Cristina Spirescu, bărbatul a sperat până în ultimul moment ca cea decedată să nu fie nevasta sa. Iulian Spirescu a ajuns la morga Cimitirului Central, din Constanța, în jurul orei 19,00, fiind însoțit de trei prieteni de familie. Deși dărâmat de drama prin care trece de când și-a pierdut unicul copil, într-un accident rutier petrecut în luna februarie a acestui an, în Bulgaria, Iulian Spirescu a mai avut de trecut un test foarte greu. A intrat împreună cu cei trei prieteni și procurorul Zafer Sadâc în morgă, iar oamenii legii i-au arătat cadavrul găsit printre stabilopozi. Șocul a fost mare, însă bărbatul și-a păstrat cumpătul, deși tremura din tot corpul. După identificarea cadavrului a urmat recunoașterea cizmelor cu toc și a hainelor cu care era îmbrăcată femeia dintre stabilopozi, dar și a verighetei pe care aceasta o purta pe deget. Iulian Spirescu a analizat fiecare lucru în parte și a confirmat încă o dată că cea decedată este Cristina, soția sa. „Am rămas singur. Am pierdut tot ce aveam mai drag pe lume, copilul și soția. Nu-mi vine să cred că s-a sinucis, poate este vorba de o crimă. Dacă ar fi vorba de sinucidere, nu pot să înțeleg de ce a venit să se arunce în mare, când ar fi putut să se arunce în râul Argeș”, a spus devastat de durere Iulian Spirescu. Cu toate acestea, procurorii sunt convinși că este vorba despre o sinucidere, cu atât mai mult cu cât, la plecarea din Pitești, avocata Cristina Spirescu nu a luat cu ea niciun bun personal, nici măcar actele sau telefonul mobil. O altă persoană care a venit special de la Pitești pentru a o recunoaște este cea mai bună prietenă a Cristinei Spirescu. Ea tinde să creadă că avocata s-a sinucis. „Cred că a venit tocmai în Constanța pentru a se arunca în mare, să fie mereu în nemărginire. Îi plăcea marea. Nu a spus nimănui că ar vrea să-și ia viața, dar era disperată și nu-și putea reveni din șocul pierderii unicului copil”, a declarat femeia. În cursul zilei de ieri, sicriul Cristinei Spirescu a fost luat de la morga Cimitirului Central, din Constanța, și transportat la Pitești. Avocata va fi înmormântată lângă fiica sa pe care a pierdut-o în luna februarie a acestui an. I-a murit fata într-un accident Cristina Spirescu a dispărut la data de 22 octombrie 2010. Zile la rând, soțul a căutat-o prin oraș, dar și pe râul Argeș, fără niciun rezultat. Pe de altă parte, marți seara, pompierii au scos din apă cadavrul unei femei care era prins între stabilopozi, pe plaja Modern, din Constanța. Semnalmentele Cristinei Spirescu semănau izbitor cu cele ale femeii din apă, iar polițiștii au luat legătura cu colegii lor din Pitești, care l-au trimis pe Iulian Spirescu la Constanța, pentru a vedea dacă este vorba despre soția sa. Soții Spirescu și-au pierdut unicul copil în luna februarie, într-un accident rutier petrecut în Bulgaria. Fiica celor doi, Monica, de 20 de ani, plecase împreună cu niște colegi la ski, dar pe drum au avut un accident rutier și toți cei cinci tineri aflați în autoturism au murit. De atunci, avocata Cristina Spirescu devenise o femeie tristă, care spunea că nu trăiește decât pentru soțul ei și pentru a-i face rânduielile creștinești fiicei sale.