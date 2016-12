„Am fost un inconştient, la câte am spus eu despre Poliţie!“

Polițist la final de mandat de lider sindical:

„Am fost un inconștient, la câte am spus eu despre Poliție!“

Polițiștii membri ai Biroului Teritorial Constanța - Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC) se pregătesc să-și aleagă o nouă conducere. După două mandate în care a ocupat funcția de președinte al acestui birou, insp. princ. George Caraivan a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat.„Am hotărât să nu mai candidez la nicio funcție în SNPPC. Experiența mea în acest sindicat este strâns legată de începuturile lui și de-a lungul timpului am încercat pe cât posibil să facem cunoscute problemele oamenilor, să le găsim o rezolvare. Că nu am reușit să le facem pe toate, să ne ierte Dumnezeu! Dar pe cât posibil, ne-am zbătut să îmbunătățim viața polițiștilor. Dar, la ora actuală, este greu să faci muncă de sindicalist în Poliție, trebuie să ai în spate un Birou Executiv Central, interesat de problemele oamenilor, nu de lupta pentru putere”, a declarat insp. princ. Caraivan, pentru „Cuget Liber”.Referitor la începuturile SNPPC Constanța, dar și la activitatea desfășurată în fruntea acestui sindicat, polițistul a adăugat: „Începuturile au fost dificile, întrucât vorbeam despre un sistem recent demilitarizat, unde nu era sindicat și problemele erau trecute sub tăcere. Încă din prima zi în funcție am intrat direct în pâine, m-a sunat, la acea dată, un coleg, acum lider al unui alt sindicat, să-l sprijin. Și din prima zi am mers, în calitate de lider al SNPPC Constanța, în biroul inspectorului șef, la acea vreme cms. șef Victor Popescu. Țin și acum minte cum mi-a replicat inspectorul șef: «Băi băiatule, pe mine mă cunoaște toată Europa și tu ce vrei?»… Au fost multe momente dificile, multe ieșiri în fața opiniei publice, ceea ce era o noutate pentru Poliția Română. Noi, cei de la Constanța, am fost primii din țară care am spus, la alegeri, că nu vom mai păzi secțiile de votare dacă nu ne dau diurna și al 13-lea salariu. Biroul constănțean al SNPPC este apreciat la nivelul țării pentru că, la protestele de la București, mergeam în numărul cel mai mare. Și multe altele… Dar, acum recunosc, am fost un inconștient! Numai un inconștient poate să aibă curajul să iasă în public și să spună câte am spus eu, că Poliția nu are combustibil, că nu are dotări. Mi-am pus în pericol locul de muncă, întrucât riscam să fiu acuzat de denigrare și să fiu dat afară”.Chiar dacă nu va mai candida pentru o funcție în fruntea sindicatului, George Caraivan a afirmat că va rămâne membru și vicepre-ședinte la Cartel Alfa.Înscrierile pentru conducerea SNPPC Constanța se depun în intervalul 10 - 20 ianuarie, urmând ca alegerile să se desfășoare pe 24 ianuarie.