"Am făcut accident! Am nevoie de 20.000 de euro". Poliţiştii constănţeni sunt în alertă

"Am făcut accident! Am nevoie de 20.000 de euro". Polițiștii constănțeni sunt în alertă

Un astfel de caz s-a petrecut vineri, când polițiștii din cadrul Secției 1 au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 83 de ani, din Constanța, cu privire la faptul că a fost apelată, în jurul orei 03.00 a zilei respective, pe telefonul fix, de către un bărbat, care s-a recomandat ca fiind avocat și care a informat-o că fiul ei a fost implicat într-un accident rutier în Grecia și are nevoie de suma de 5.000 de euro.Spre deosebire de alte persoane care, orbite de durere, dau banii ceruți fără să clipească, femeia și-a dat seama că poate fi victima unei înșelăciuni și a anunțat organele de poliție.Cazul său vine la numai o zi după ce polițiștii din cadrul Secției 2 au fost sesizați, tot de către o femeie, în vârstă de 84 de ani, din Constanța, care susținea că a fost apelată pe telefonul fix de un bărbat care s-a recomandat ca fiind fiul ei și care i-a spus că a fost implicat într-un accident rutier și are nevoie de suma de 20.000 de euro. Și această femeie a realizat că la mijloc este o escrocherie, motiv pentru care a alertat poliția.În ambele cauze polițiștii au deschis anchete în vederea identificării autorilor, depistării acestora și tragerii lor la răspundere penală.Pentru a conștientiza populația, cu precădere persoanele de vârsta a III-a, cu privire la riscul la care se expun când au încredere în persoane necunoscute și le oferă sume de bani, în schimbul așa-ziselor rezolvări de probleme cauzate de accidentele rutiere, polițiștii precizează încă o dată că în cazul unor accidente cu victime nu trebuie să se ofere sub nicio formă sau pretext sume de bani.„Este foarte important pentru cetățeni să cunoască faptul că în niciun caz de accident rutier reprezentanții instituțiilor publice nu solicită bani pentru a rezolva o speță de natură penală. Se recomandă ca, în astfel de cazuri, în care cetățenii sunt sunați și li se solicită diferite sume de bani telefonic, pentru rezolvarea unor accidente rutiere, să se apeleze imediat la 112 sau la Poliție, pentru a se verifica dacă fiul, fiica, ruda, rudele au fost implicate într-un accident rutier”, atrag atenția polițiștii din Constanța.