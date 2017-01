Alţi trei tineri, prinşi cu droguri la Vama Veche

Alți trei tineri, prinși cu droguri la Vama Veche

Miercuri, 20 august, în jurul orei 16, jandarmii care se aflau în localitatea Vama Veche au descoperit alți tineri care aveau asupra lor droguri. Potrivit purtătorului de cuvânt al Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis” Constanța, locotenent colonel Sorin Mustățea, jandarmii au legitimat trei tineri care cerșeau și au procedat la controlul corporal sumar, asupra lor fiind găsită cantitatea de 1.600 grame masă vegetală verde, ambalată într-o pungă de plastic și în două pachete de țigări, care a reacționat pozitiv la efectuarea testului pentru canabis. Tinerii au declarat că au cules „iarba” de pe un teren acoperit cu vegetație sălbatică, din Vama Veche. Cei trei, Andrei C., de 18 ani, Dan C., de 18 ani, din județul Argeș și A.S., de 16 ani, din București, au fost conduși la sediul dis-peceratului de ordine publică din localitatea 2 Mai, unde au fost întocmite actele procedurale necesare începerii urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului. Cercetările sunt continuate de lucrătorii compartimentului Antidrog din cadrul BCCO Constanța.