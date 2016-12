Alţi trei indivizi acuzaţi că goleau conturile americanilor au fost arestaţi

Alți trei indivizi acuzați că goleau conturile americanilor au fost arestați

Magistrații de la Tribunalul Constanța au dispus arestarea a încă trei persoane din lotul celor 25 cercetate în mega-dosarul operațiunilor financiare frauduloase prin care s-ar fi sustras din conturile bancare ale unor persoane din străinătate sume importante de bani. În luna mai, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța au dispus reținerea, iar, ulterior, magistrații de la Tribunal - arestarea, a lui Daniel Bădilă, Ștefan Miron, Ionuț Mihai, Adrian Mocanu, Adrian Vișan, Ionuț Vișan, Viorel Enache, Constantin Stici și Arif Etem. Pentru același gen de infracțiuni au fost arestați, vineri, Petru Vladimir Iancu, Birdal Osman și Ionuț Rizea. Procurorii susțin că, după ce o parte dintre inculpați au realizat clonele unor pagini web ale unor instituții bancare (Bank of America, Capital One Bank, Hudson City Bank, Wells Fargo Bank, toate din SUA) găzduite pe diferite servere, au transmis, cu utilizarea unor aplicații, paginile contrafăcute, prin mesaje e-mail, către diferiți utilizatori, clienți ai instituțiilor financiare atacate. Paginile respective conțineau un avertisment nereal, respectiv o înștiințare falsă cu privire la anularea ori restricționarea accesului clientului la contul lui bancar. Pentru restabilirea situației, clientul era invitat să urmeze un link și să completeze un formular cu toate datele personale cerute, respectiv nume, data nașterii, adresa de domiciliu, număr de telefon, SSN, număr card, data expirării, CVV, codul PIN etc. Date suficiente pentru a fi efectuate transferuri prin Western Union a unor importante sume de bani, care au fost ridicate de numeroase persoane, folosite de inculpați ca „săgeți”.