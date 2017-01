Alexandru Mazăre ar fi dat la troc senatorului Cătălin Voicu contracte de achiziţii publice la Constanţa

Pentru a-și scăpa fratele de „bubele“ penale

Alexandru Mazăre ar fi dat la troc senatorului Cătălin Voicu contracte de achiziții publice la Constanța

Ieri, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție a înaintat ministrului Justiției Cătălin Predoiu solicitarea de a sesiza Parlamentul României - Senatul, pentru a cere, în conformitate cu prevederile art. 72 alin. 2 din Constituția României, art. 172 din Regulamentul Senatului României, încuviințarea arestării senatorului Cătălin Voicu, inculpat în dosarul nr. 310/P/2009, în sarcina căruia au fost reținute comiterea infracțiunilor de trafic de influență în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, participație improprie la infracțiunea de fals intelectual la legea contabilității, în legătură cu fapte de corupție, în formă continuată. Potrivit procurorilor, în perioada iulie - septembrie 2009, Cătălin Voicu, prevalându-se de prerogativele ce derivă din calitatea sa de senator, a primit de la un om de afaceri, în două tranșe, sumele de 250.000 RON (echivalentul a 60.000 euro) și 200.000 euro, în schimbul intervenției pe lângă magistrați din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, în vederea adoptării unei soluții favorabile societății comerciale la care omul de afaceri era asociat. De asemenea, în luna august 2009, Cătălin Voicu a pretins și primit de la un alt om de afaceri suma de 119.000 RON în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București pentru a-i determina să propună o soluție favorabilă într-un dosar în care acesta era cercetat pentru fapte de natură penală. Pentru a disimula faptele de corupție, Cătălin Voicu și cumpărătorul de influență au întocmit documente financiar contabile care atestă împrejurări nereale. În aceeași cauză, în a doua jumătate a anului 2009, Cătălin Voicu a cerut unor persoane cu influență în sfera politică să îi acorde sprijin politic în ocuparea unei funcții în Guvernul României, în schimbul intervențiilor sale pe lângă magistrați din cadrul Tribunalului București și ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, în vederea pronunțării unor hotărâri favorabile în care respectivele persoane aveau interese. De asemenea, Cătălin Voicu a pretins unei persoane foloase patrimoniale constând în facilitarea obținerii pentru firme aflate în sfera sa de interes a unor contracte de achiziții publice la autorități contractante din județul Constanța. La data de 10 decembrie 2009, față de Cătălin Voicu s-a dispus urmărirea penală, iar la data de 11 decembrie 2009 s-a pus în mișcare acțiunea penală sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de trafic de influență. Ulterior, la data de 22 ianuarie 2010, respectiv la 11 februarie 2010 și 12 februarie 2010, cercetările au fost extinse, fiind dispusă urmărirea penală față de Cătălin Voicu și sub aspectul celorlalte infracțiuni sus menționate în cererea de încuviințare a arestării preventive. În susținerea cererii privind încuviințarea arestării au fost anexate copii conforme cu originalul ale documentelor relevante, respectiv 11 volume conținând un număr total de 2663 file. În acest dosar a fost pus sub învinuire și senatorul cons-tănțean Alexandru Mazăre, pentru trafic de influență. Anchetatorii spun că parlamentarul constănțean i-ar fi promis senatorului Cătălin Voicu sprijin politic pentru a ajunge ministrul la Interne în schimbul unei soluții favo-rabile într-un dosar în care este implicat fratele său, primarul Radu Mazăre, dar și anumite foloase patrimo-niale din obținerea pentru firme aflate în sfera de interes a acestuia din urmă a unor contracte de achiziții publice la autorități contractante din județul Constanța.