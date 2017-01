Alexandru Mazăre, acuzat că a încercat să cumpere influenţă într-un dosar al lui Radu Mazăre

Alexandru Mazăre, acuzat că a încercat să cumpere influență într-un dosar al lui Radu Mazăre

Senatorul PSD de Constanța, Alexandru Mazăre, a fost pus sub învinuire de procurorii DNA pentru trafic de influență, acesta fiind cercetat în dosarul lui Cătălin Voicu. Anchetatorii spun că parlamentarul constănțean i-ar fi promis senatorului Cătălin Voicu sprijin politic pentru a ajunge ministru la Interne în schimbul unei soluții favorabile într-un dosar în care este implicat fratele său, primarul Radu Mazăre. Alexandru Mazăre s-a prezentat, ieri de dimineață, la sediul DNA, unde a avut o întâlnire cu procurorii anticorupție. Cu această ocazie, parlamentarul constănțean a luat act de cercetările care se efectuează la adresa sa, fiind pus, totodată, sub învinuire pentru trafic de influență în dosarul colegului său de partid, Cătălin Voicu. Procurorii i-au prezentat lui Mazăre o înregistrare realizată în toamna anului trecut, în care el îi promite senatorului Cătălin Voicu sprijin politic pentru a deveni ministru de Interne în schimbul unei soluții favorabile într-un dosar în care fratele său are calitatea de petent. Potrivit Realitatea TV, Alexandru Mazăre a declarat la ieșirea din sediul DNA că a fost pus sub învinuire pentru trafic de influență, în urma unei discuții pe care ar fi avut-o cu senatorul Voicu. Mazăre a mai spus că procurorii anticorupție i-au prezentat o frază dintr-o discuție pe care a avut-o cu Cătălin Voicu „prin lunile octombrie-noiembrie”, despre strategii politice, în care fratele primarului orașului Constanța îi promitea lui Voicu sprijin pentru a deveni ministru al Internelor, dacă îl ajută pe Radu Mazăre într-un dosar aflat la instanța supremă, în care acesta contesta o soluție de neîncepere a urmăririi penale. „Sunt acuzat că am cumpărat influență într-un dosar al fratelui meu, Radu Mazăre, primarul, într-un dosar în care el l-a reclamat pe procurorul care l-a anchetat. Eu am cumpărat influență din partea domnului senator Voicu, oferind sprijin politic. A fost o discuție față în față, nu înțeleg cum a fost interceptată discuția mea cu senatorul Voicu”, a declarat Alexandru Mazăre la DNA. Contactat telefonic de reporterii Cuget Liber pentru obținerea unui punct de vedere, senatorul Alexandru Mazăre a refuzat să facă vreun comentariu. În această anchetă au fost puși sub învinuire și magistrați, ultimul fiind pus sub acuzare judecătorul Cristian Jipa. Procurorii i-au prezentat, pe 12 februarie, noi acuzații senatorului PSD Cătălin Voicu, anchetat deja de DNA pentru trafic de influență într-un dosar în care apar nume grele din politică, justiție și mediul de afaceri, printre care Costel Cășuneanu. Cătălin Voicu este suspectat că ar fi intervenit pe lângă mai mulți magistrați în favoarea unor oameni de afaceri ce aveau diverse dosare aflate în curs de soluționare la parchete sau instanțe.