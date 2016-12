ALERTĂ LA CONSTANŢA. Au dispărut din Spitalul Judeţean

ALERTĂ LA CONSTANȚA. Au dispărut din Spitalul Județean

Două persoane care sunt cunoscute a avea comportamente antisociale au pus pe jar autoritățile. Robert Panait Guriță, în vârstă de 41 de ani, este un obișnuit al medicilor și este internat în mod regulat, având probleme mari cu băuturile alcoolice. Sora sa nu mai știe nimic de el și a alertat polițiștii, după ce a dispărut în dumineața zilei de 15 august, fără încuviințarea personalului medical. Locuiește în Agigea, are o înălțime de 170 cm, greutate 60 kilograme, constituție atletică, față ovală, păr deschis și ochi albaștri. La data dispariției purta tricou de culoare albastră, pantalon scurt de culoare albastră și papuci de culoare neagră.Un alt caz de dispariție este cel al Georgetei Părnău, în vârstă de 46 de ani. Asemenea bărbatului dispărut, și Georgeta se internează și dispare în mod regulat, ultima dată fiind văzută în data de 18 august, când a dispărut din Spitalul Județean Constanța, fără încuviințarea personalului medical. Are o înălțime 160-165 cm, greutate 40 kilograme, păr roșcat creț, iar la data dispariției purta pantaloni lungi și geacă de fâș de culoare roșie.De asemenea, polițiștii constănțeni mai caută o minoră, în vârstă de 17 ani, care a dispărut din Centrul de Primire al Copiilor în Regim de Urgență din Constanța, împreună cu fiica sa de 2 ani. Gabriela Violeta Consferenț a dispărut la data de 21 august. Are 165 cm înălțime, 50 kg greutate, păr roșcat, ochi căprui și față ovală. La data dispariției purta o rochie neagră și papuci din plasă.Cetățenii care pot furniza orice informații în legătură cu aceste persoane sunt rugați să contacteze Dispeceratul I.P.J.Constanța, tel. 0241.611364, interior 20005.