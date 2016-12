Alături de Adrian Constandache! Angajaţii de la Aerodromul Tuzla au donat sânge

Alături de Adrian Constandache! Angajații de la Aerodromul Tuzla au donat sânge

În urma accidentului de duminică dimineață, în care parașutistul Adrian Constandache a fost grav rănit, colegii săi de la Aero-dromul Tuzla au venit la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța pentru a dona sânge.„Din luna august încoace, am avut o scădere a recoltei sanguine și le solicităm constănțenilor să vină să doneze. În ultimele zile, au venit 25 de persoane care au vrut să doneze pentru constănțeanul care a fost accidentat după ce s-a prăbușit cu parașuta. Din datele pe care le am de la colegele mele, am înțeles că aceștia sunt colegii de la Aerodromul Tuzla, care au venit special să doneze sânge”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Alina Mirella Dobrotă, șefa Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Constanța. Mai mult, șefa Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Constanța a adăugat că, pe 24 octombrie, la Clubul Pensionarilor din localitatea Negru Vodă, va fi o colectă mobilă de sânge.Accidentul s-a petrecut pe Aero-dromul Clinceni. Parașutistul a sărit împreună cu Andreea Nica, tânăra de 27 de ani, iar un alt parașutist, Daniel Floroiu, i-a urmat. Cel din urmă se pare că s-a aruncat prea devreme și s-au ciocnit în aer, la aproximativ 100 de metri, după care s-au prăbușit în gol.În urma impactului cu solul, Adrian Constandache și Andreea Nica au fost răniți grav, iar Daniel Floroiu a murit la locul accidentului. Tânăra a fost transportată la Spitalul Universitar, unde a murit câteva ore mai târziu. Parașutistul constănțean a ajuns la Spitalul Floreasca, unde se află sub supraveghere.