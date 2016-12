Ai rămas pieton după ce te-a oprit Poliţia? Cum îţi poţi recupera permisul mai rapid

1

si da si nu

Am avut permisul suspendat 90 de zile. Îndeplineam conditiile si după 30 de zile ma duc sa dau testul să-l iau mai devreme. Întreb la politie ce e de făcut si fac pe prostii, ma duc la școlile de șoferi si pățesc la fel. Toți se făceau ca ploua si nu stiu despre ce le vorbesc. Am tras concluzia ca daca ai avut ghinionul sa ti-l ia, nici nu-l mai vezi de la ei, fac tot ce se poate sa te încurce să-l recuperezi si sa stai pe bara toată perioada suspendarii. Era bine de precizat unde dai testul, unde faci cerere, etc. Scrieți doar in ce condiții se suspenda si ca poți da un test. Inca ceva neclar la început de reportaj: daca nu recuperezi permisul si nu dai testul, mai stai 30 de zile in plus. Lămuriți scenariul ca se înțelege prost. Pare ca am permisul luat 60 de zile, si daca nu ma duc la test după 30, mai fac in plus 30, adică 90. Testul e un drept, nu o obligatie. Si pentru cei care m-au împiedicat să-l recuperez mai devreme, le doresc sa li se întâmple la fel, scarbelor.