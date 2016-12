Ai provocat un accident rutier? Ce se întâmplă dacă refuzi să prezinţi asigurarea

Ai provocat un accident rutier? Ce se întâmplă dacă refuzi să prezinți asigurarea

Ai fost implicat într-un accident rutier, însă consideri că nu ești vinovat și nu vrei să prezinți asigurarea? Mare atenție! Poți fii dat în judecată, iar cheltuielile vor fi suportate tot de tine. „Faptul că nu prezinți asigurarea nu înseamnă că vei scăpa de despăgubire”, spun oamenii legii, care afirmă faptul că vinovăția, în cazul unui eveniment rutier, o poate stabili doar polițistul.Vremurile disperate cer măsuri disperate - acesta este modul de gândire al unor șoferi care, după ce au fost implicați în evenimente rutiere, refuză să prezinte asigurarea șoferului păgubit sau polițistului care întocmește procesul verbal. Însă, în astfel de situații, nu numai că nu vei scăpa de despăgubire, ci poți fi și dat în judecată, dacă șoferul-victimă nu reușește să afle cu ce societate de asigurare ai încheiată polița. Astfel, te poți trezi în instanță unde, pe lângă faptul că vei plăti daunele, cu polița de asigurare, vei plăti și cheltuielile de judecată.„Vinovăția șoferului este stabilită de polițist. Nu poți refuza să dai asigurarea doar pentru că tu consideri că nu ești vinovat”, precizează avocatul constănțean Florin Bobeși.Informații aflate de pe internetNu ai cum să nu afli cu ce societate de asigurări are un șofer polița încheiată. Poți intra pe internet, pe cedam.csa-isc.ro, și poți vedea informații despre orice mașină care are asigurare. Te poți duce direct la societatea respectivă, să îi arăți procesul verbal, iar cei de acolo vor căuta în evidențe și vor rezolva cu despăgubirea. Șoferul lovit are dreptul de a fi despăgubit de societatea care l-a asigurat pe șoferul responsabil de producerea impactului.„Dacă o persoană refuză să dea asigurarea unui alt șofer, în primul rând, Poliția o să ceară documentul respectiv. Astfel, ești obligat să arăți asigurarea. În al doilea rând, chiar dacă șoferul responsabil de producerea impactului refuză să dea asigurarea, păgubitul poate să caute informația pe internet despre unde are respectivul asigurarea, pentru a merge, mai apoi, la asigurator. Eu, ca șofer păgubit, oricum primesc de la Poliție o copie de pe declarația lui, pentru că polițistul va întocmi un proces verbal, iar în declarație, vinovatul este obligat să scrie cu ce firmă are încheiată polița de asigurare”, precizează Ciprian Sobaru, șeful Serviciului Rutier Constanța.Cum tragi de timp cu despăgubireaDacă totuși vrei să „tragi de timp” cu despăgubirea, poți contesta procesul verbal întocmit de polițist în instanță, pentru că pe parcursul procesului, societatea de asigurare va suspenda plata despăgubirilor.„În schimb, dacă șoferul vinovat contestă procesul verbal întocmit de polițist, sunt unele societăți de asigurare care suspendă plata despăgubirilor până la judecarea cauzei. În acest caz, șoferul va notifica societatea de asigurări că a contestat procesul verbal respectiv, iar atunci, pe durata procesului, asiguratorul poate să suspende despăgubirea”, spune polițistul.„Dacă, să zicem, un șofer nu știe cum să afle unde este șoferul vinovat asigurat, acesta îl poate da în judecată. Instanța îl va obliga pe responsabil să plătească daunele. Atunci, responsabilul se poate trezi în instanță să spună că de fapt are asigurare, însă va suporta cheltuielile și tot îi va plăti daunele păgubitului”, afirmă șeful Serviciului Rutier.Ce faci dacă nu ai asigurareCel mai rău scenariu este cel în care nu ai o poliță de asigurare. În acest caz, pe lângă faptul că primești o amendă și ți se rețin certificatul de înmatriculare și numerele de la mașină, vei fi dat în judecată și vei plăti din propriul buzunar daunele.„În cazul în care șoferul nu are asigurare, în primul rând primește o amendă, i se rețin talonul și numerele de înmatriculare, iar păgubitul îl dă în judecată pe șoferul responsabil pentru recuperarea daunelor”, spune Ciprian Sobaru.