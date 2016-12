Ai fost condamnat? Iată cum poţi reveni pe drumul cel bun

Ai fost condamnat? Iată cum poți reveni pe drumul cel bun

Persoanele condamnate de instanțele de judecată de la Constanța au șansa de a fi reintegrate în societate dacă își doresc musai acest lucru. Ele pot urma cursuri de reintegrare socială, li se poate găsi un loc de muncă sau își pot finaliza studiile, pot participa la ședințe de grup conduse de oameni specializați pentru a ajunge să poată avea un alt control asupra vieții lor de acum înainte.În cei 11 ani de existență, Servi-ciul de Probațiune de pe lângă Tribu-nalul Constanța a pus în executare peste 1.500 de hotărâri penale. De reținut că, în anul 2011, au fost în-tocmite 363 de referate de evaluare, dintre care 160 pentru minori și 203 pentru majori. Acestea sunt soli-citate de instanțele de judecată ori de Parchete, cel mai adesea în cazul minorilor, dar și de avocați, pentru a obține, dacă e cazul, o dovadă în favoarea clienților lor cu privire la persoana judecată, ne-a declarat șeful serviciului, Liviu Toader.Programe de reintegrareDe asemenea, pentru persoanele care au fost condamnate și vor să o ia pe drumul cel bun există trei instituții de învățământ în Constanța unde sunt clase speciale în cadrul programului "A doua șansă". Așa se face că cei care nu și-au terminat studiile primare ori nici măcar nu le-au început sunt ajutați să facă acest lucru.Există însă și alte programe interesante care au rolul de a-i aduce pe drumul cel bun pe cei condamnați la pedepse cu suspendare sub supraveghere. Este vorba de formarea unor grupuri privind "Dezvoltarea Abilităților Sociale" (DAS), prin intermediul cărora, în cadrul a cinci sesiuni, grupurile formate din 5 - 8 persoane sunt învățate cum să abordeze problemele sociale cu care se confruntă și sunt ajutate să depășească obstacolele cu care se confruntă.Un alt program este "STOP! Gândește-te și schimbă!". Astfel de grupuri sunt formate din 6 - 10 persoane, iar membrii lor se întâlnesc în cadrul a 12 sesiuni de comunicare. Persoanele care fac parte din ele sunt alese după anumite criterii: să aibă un anume nivel de pregătire, nu trebuie să fi fost condamnate pentru fapte deosebit de grave sau să fi fost recidiviste, să aibă vârste apropiate etc.Ambele programe se axează pe comportamentul în societate și vin în sprijinul persoanelor care au fost condamnate și care nu vor să mai ajungă într-o postură asemănătoare. Ofițerii de probațiune sunt de părere că astfel de activități îi ajută pe cei aflați sub supraveghere, dovadă stând numărul mic de recidive înregistrat de-a lungul timpului.Care este riscul de recidivă?Potrivit șefului Serviciului de Probațiune de la Constanța, Liviu Toader, tot în anul 2011 au fost înregistrate în evidențele serviciului 541 de persoane condamnate cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Dintre acestea, 13 persoane supravegheate au recidivat urmare a comiterii unei noi fapte penale în termenul de încercare, iar nouă persoane supravegheate au încălcat cel puțin o măsură/obligație prevăzută prin lege.Potrivit lui Liviu Toader, obiectivele programului sunt asigurarea controlului prin supravegherea modului în care sunt respectate măsurile/obligațiile impuse de instanța de judecată, monitorizarea și evaluarea permanentă a riscului de a comite noi infracțiuni și încurajarea și sprijinirea permanentă în vederea conștientizării, definirii și soluționării problemelor care au condus la săvârșirea infracțiunilor.