Ai băut şi te-ai urcat la volan? S-ar putea să-ţi iei adio, pe viaţă, de la permis!

Ai băut și te-ai urcat la volan? S-ar putea să-ți iei adio, pe viață, de la permis!

Codul Rutier este modificat an de an, în speranța că accidentele mortale vor fi reduse, iar șoferii vor fi mai responsabili la volan. În acest an, senatorii și deputații au de gând să taie în carne vie prin modificările pe care vor să le aducă legislației rutiere. Spre exemplu, conducătorii auto care sunt ademeniți de licoarea lui Bachus înainte de a se urca la volan ar putea risca să-și piardă dreptul constituțional de a mai conduce pe tot parcursul vieții.Pe lângă înăsprirea amenzilor și a suspendării până la 5 ani a șoferilor depistați băuți la volan, proiectul actului normativ inițiat de câțiva dintre aleșii din Parlament prevede ca șoferii care recidivează cu alcoolul la volan să rămână pietoni pe tot parcursul vieții. Nu de aceeași părere sunt oamenii legii, care cred că interzicerea unui drept constituțional ar fi imposibilă.„Interzicerea unui drept pare aproape imposibilă. Pentru a nu mai conduce deloc, acest drept trebuie să fie luat printr-o hotărâre judecătorească, la fel cum se procedează într-un dosar penal pentru conducerea sub influența alcoolului. Ca urmare a unei sancțiuni contravenționale nu poți să pierzi dreptul de a conduce”, au precizat, pentru „Cuget Liber”, polițiștii constănțeni.Cel puțin în Constanța, alcoolul nu reprezintă o cauză principală a producerii accidentelor. Asta nu înseamnă că șoferii constănțeni pot urca la volan și conduce prin aburii alcoolului. Traversarea pietonilor prin locuri nepermise și mai ales neacordarea de prioritate sunt principalele cauze ale producerii accidentelor în Constanța. Și viteza produce victime, însă din cauza neadaptării la drum și nu neapărat a numărului de kilometri la oră cu mult peste limita admisă.„Dacă ne uităm la cauzalitatea producerii accidentelor, alcoolul nu se situează în primele patru, cel puțin în Constanța. Prima cauză este de cele mai multe ori traversarea prin loc nepermis a pietonilor, iar a doua cauză este neacordarea priorității altor vehicule. Cea de-a treia cauză este neacordarea priorității pietonilor pe marcajele rutiere, iar cea de-a patra cauză este viteza neadaptată configurației drumului sau condițiilor de drum. Alcoolul nu apare în primele patru sau cinci cauze”, mai adaugă oamenii legii.v v vȘoferii devin mai atenți doar când sunt „arși la buzunar”. Din acest punct de vedere, atât inițiatorii legii, cât și polițiștii au ajuns la un punct comun. Senatorii și deputații sunt de părere că amenzile rutiere trebuie cuprinse între 5.000 și 15.000 lei pentru șoferii care consumă alcool la volan. Contravaloarea amenzii și suspendarea permisului ar trebui să difere în funcție de alcoolemia depistată la conducătorul auto și de infracțiunea comisă, sunt de părere inițiatorii legii.„Sunt foarte multe modificări ce ar trebui făcute, majoritatea dintre ele fiind mărunte, dar au o importanță foarte mare. Cred că ar trebui să crească amenzile pentru anumite abateri grave, acesta ar fi singurul efect preventiv”, au conchis oamenii legii din Constanța.