Agresive, neatente, nepricepute… Cum sunt şoferiţele din Constanţa în trafic?

... asta spune ca ce ai scris e valabil in primul rand pt tine... mergi pe locul din dreapta daca esti "aerian" nu esti nici primul nici ultimul barbat care nu e facut sa conduca...ti-o spune unul care in 20 de ani (amator categ B, ce-i drept) nu are tamponari la activ... in ultimul an, femeile sunt din ce in ce mai agresive in trafic,nesimtite dtpdv...indemanarea stiti toti cum e la femei, cand le vezi ca iti taie fata cu o mana pe tel la ureche si una pe volan, iti vine sa o scoti din masina de par !

Răspuns la: 51 % femei / 49 % barbati

Adăugat de : noni, 19 iunie 2014

Sunt soferitele cu capul in nori, la mall, etc, dar NU TOATE ! Sunt si unele care conduc excelent, putine dar pun in fund multi barbati care se cred...