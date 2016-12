Agenţii de poliţie, sătui de atitudinea şefilor: "Ei stau la etajul 2, cu aerul condiţionat pornit, şi sună: 'Faceţi ceva!' Dacă e bine, e meritul lor, dacă e rău, e vina poliţistului"

2

Mai trece timp...

Se stie foarte bine ca schimbarea din MILITIE in POLITIE s-a facut in cateva ore, mai ales prin schimbarea placutelor metalice cu inscrisul de pe cladirile din dotare.De atunci,tinerii absolventi de Academie au fost sub ordinele acelorasi militieni,anansati intre timp.Comunistii s-au impartit in diverse partied politice impreuna cu prietenii lor,si uite cum a aparut statul democratic contrafacut ca papucii chinezesti. Tanara generatie ,normal ca se simte nedreptatita,ea vede clar diferentele intre occident si noi,da rsi ce daca? Poporul voteaza in continuare aceleasi moace insalubre,se continua cu acelesi mentalitati si actiuni de tip comunistoid. Mai astepatati un secol -doua,inca mai sunt prea multi mutant in sferele inalte ale conducerii tarii,iar poporul inca habar nu are ce sa faca cu libertatile de pe hartie,nu stiu cum sa ceara sa se vada si practic ceva.