Agent de poliţie de la Dobromir, lovit cu o piatră în cap de un tânăr beat

Agent de poliție de la Dobromir, lovit cu o piatră în cap de un tânăr beat

Un subofițer de la Postul de Poliție Dobromir a fost lovit, în urmă cu două zile, de un localnic aflat sub influența băuturilor alcoolice. Inspectorul Crina Chirea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, spune că, luni dimineață, un anume Iusein V. s-a prezentat la Poliția Dobromir pentru a reclama că un consătean, Sandu Bata, de 38 de ani, care era beat, proferează la adresa sa și a altei persoane injurii și amenințări cu acte de violență. În urma sesizării lui Iusein, unul dintre oamenii legii de la Postul de Poliție Dobromir, agentul Enis Vuap, s-a deplasat la locul incidentului. Conform inspectorului Crina Chirea, subofițerul a încercat să-l determine pe Sandu Bata să renunțe la comportamentul său recalcitrant. Scandalagiul nu s-a potolit, ba chiar a început să-l înjure și pe agentul Enis Vuap. În aceste condiții, polițistul „a încercat să îl imobilizeze pe agresor și să-l conducă la sediul postului, dar a fost lovit cu o piatră în cap de către acesta“, a adăugat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța. În cele din urmă, agresorul a fost imobilizat și dus la Poliție. Oamenii legii i-au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de ultraj. Potrivit anchetatorilor, Sandu Bata este cunoscut cu antecedente penale. Agentul Enis Vuap s-a prezentat la Serviciul de Medicină Legală Constanța, specialiștii stabilind că el are nevoie de câteva zile de îngrijiri medicale pentru vindecarea rănii provocate de bolovanul pe care l-a primit în cap. Cazul a fost preluat spre cercetare de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.Un subofițer de la Postul de Poliție Dobromir a fost lovit, în urmă cu două zile, de un localnic aflat sub influența băuturilor alcoolice. Inspectorul Crina Chirea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, spune că, luni dimineață, un anume Iusein V. s-a prezentat la Poliția Dobromir pentru a reclama că un consătean, Sandu Bata, de 38 de ani, care era beat, proferează la adresa sa și a altei persoane injurii și amenințări cu acte de violență. În urma sesizării lui Iusein, unul dintre oamenii legii de la Postul de Poliție Dobromir, agentul Enis Vuap, s-a deplasat la locul incidentului. Conform inspectorului Crina Chirea, subofițerul a încercat să-l determine pe Sandu Bata să renunțe la comportamentul său recalcitrant. Scandalagiul nu s-a potolit, ba chiar a început să-l înjure și pe agentul Enis Vuap. În aceste condiții, polițistul „a încercat să îl imobilizeze pe agresor și să-l conducă la sediul postului, dar a fost lovit cu o piatră în cap de către acesta“, a adăugat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța. În cele din urmă, agresorul a fost imobilizat și dus la Poliție. Oamenii legii i-au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de ultraj. Potrivit anchetatorilor, Sandu Bata este cunoscut cu antecedente penale. Agentul Enis Vuap s-a prezentat la Serviciul de Medicină Legală Constanța, specialiștii stabilind că el are nevoie de câteva zile de îngrijiri medicale pentru vindecarea rănii provocate de bolovanul pe care l-a primit în cap. Cazul a fost preluat spre cercetare de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.