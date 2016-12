Agent de asigurări arestat pentru pornografie infantilă: „Nu sunt un pedofil!”

Astăzi, magistrații de la Tribunalul Constanța au judecat recursul declarat de Laurian Voiculescu, de 40 de ani, din Cumpăna, agent de asigurări, arestat în urmă cu câteva zile de Judecătoria Constanța pentru comiterea infracțiunii de pornografie infantilă.Acesta, îmbrăcat la patru ace, a spus în fața judecătorilor: „Sunt un om serios. Nu sunt un criminal, nu am violat pe nimeni. Mă căiesc nespus de mult pentru fapta mea. Dezonoarea adusă mie și familiei mele este cea mai grea pedeapsă. Pentru mine nu a fost decât o curiozitate morbidă. Nu sunt un pedofil. I-am văzut pe acei copii ca pe niște victime!”.Avocatul acestuia a încercat să convingă judecătorii că bărbatul nu reprezintă un pericol pentru ordinea publică. „Nu discut de problemele de moralitate. Am aceeași părere ca cea a Ministerului Public. Dar imoralitatea nu reprezintă un temei pentru luarea măsurii arestării preventive. (…) Am convingerea că inculpatul nu a știut că săvârșește o faptă penală”, a susținut avocatul Costin Baschinos.Potrivit anchetatorilor, în sarcina lui Laurian Voiculescu s-a reținut că, în perioada anilor 2008 - 2011, prin intermediul internetului, a procurat, stocat și pus la dispoziția altor persoane materiale pornografice cu minori, atât la nivel național, cât și internațional.Ca urmare a efectuării percheziției domiciliare, cât și informatice asupra sistemelor identificate și a mediilor de stocare, oamenii legii au depistat peste 6.000 de fotografii și aproximativ 1.000 de înregistrări video cu conținut pornografic, în care erau implicați minori în diverse ipostaze.Cei trei judecători care au judecat recursul au deliberat la scurt timp și au decis respingerea recursului, urmând ca Laurian Voiculescu să fie cercetat în continuare în stare de arest preventiv.