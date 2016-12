Afaceristul Viorel Done, eliberat de Tribunalul Constanţa

Afaceristul Viorel Done, eliberat de Tribunalul Constanța

Magistrații de la Tribunalul Constanța au dispus, ieri, înlocuirea măsurii arestării preventive cu obligarea de a nu părăsi localitatea de domiciliu în ceea ce-l privește pe afaceristul Viorel Done. Decizia instanței nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs în termen de 24 de ore.Aceiași judecători au admis cererea înaintată de co-inculpatul Sterea Calinderi privind ridicarea măsurii asiguratorii a sechestrului impus de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța asupra unui apartament și a unui teren din Constanța aparținând acestuia. Norocul nu le-a surâs însă altor doi inculpați, Nelu Mocanu și Romeu Onilă, care, la fel, solicitaseră ridicarea sechestrului impus pe bunurile lor. Cererile lor au fost respinse de magistrați.Amintim că Done, patronul Complexului Astoria, din stațiunea Mamaia, a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunilor de contrabandă cu țigări, speculă, înșelăciune și evaziune fiscală. Anul trecut, în vară, afacerile lui Viorel Done, patronul Complexului Astoria, din stațiunea Mamaia, au fost luate din nou la bani mărunți de ofițerii Direcției Generale Anticorupție și procurorii constănțeni. Perchezițiile au scos la iveală faptul că, deși a fost eliberat de magistrați sub control judiciar, el nu s-a lăsat de vechile obiceiuri. Și ne referim la contrabanda cu țigări ori alcool de care era acuzat deja într-un dosar penal de către anchetatorii constănțeni…Viorel Done și mai mulți complici de-ai săi sunt acuzați că, în mod repetat, în perioada 2010 - 2011, împreună sau separat, au transportat, deținut și comercializat către diverse persoane fizice, importante cantități de țigări netimbrate sau care aveau aplicate banderole de marcaj ale autorităților din Ucraina și Republica Moldova, țigări care fuseseră achiziționate în mod fraudulos, în scop de revânzare.