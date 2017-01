Afaceristul turc prins în timp ce încerca să vândă un kilogram de cocaină se dă nevinovat

Ieri, Demircan Saym, de 54 de ani, patronul firmei de transport SC „Demirgean Trans” SRL, din Constanța, trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc și pentru trecerea peste frontieră, fără drept, de substanțe interzise, a negat, în fața magistraților de la Tribunalul Constanța, comiterea faptelor. El a dat vina pe fiul lui Abduraman Altam, Ferhat Altam, care ar fi adevăratul făptuitor. De asemenea, el nu a recunoscut că ar fi introdus drogurile în țară, iar cu privire la declarația dată în fața procurorilor, în care a recunoscut comiterea faptei, el a spus: „nu înțeleg de ce am declarat așa la urmărirea penală”… Magistrații au acordat un nou termen de judecată, la care vor fi demarate audierile de martori. La data de 8 septembrie, procurorii DIICOT Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a lui Demircan Saym, pentru infracțiunile amintite mai sus. El riscă, pentru aceste fapte, o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 15 și 25 de ani. Bărbatul a fost prins în flagrant, la data de 15 august a.c., în timp ce încerca să vândă unui ofițer sub acoperire un kilogram de heroină, contra sumei de 13.000 de euro. Anchetatorii susțin că drogurile proveneau din Turcia și că ar fi fost introduse în țară tot de inculpatul Demircan. Tranzacția ar fi trebuit să se desfășoare în sediul firmei de transport persoane pe care cetățeanul turc o deținea în Constanța, înțelegerea fiind ca pentru heroină să primească 13.000 de euro. În momentul în care dădea marfa și primea banii, în birou au năvălit polițiștii și procurorii DIICOT, care l-au reținut pe Demircan Saym. În camera cu pricina se mai afla și Altam Ferhat, fiul partenerului de afaceri al suspectului, acesta fiind cercetat însă în stare de libertate. Pe perioada cercetărilor, procurorii nu au putut demonstra că acesta ar fi implicat în vreun fel la comiterea infracțiunilor, motiv pentru care ei au dispus scoaterea acestuia de sub urmărirea penală. Potrivit procurorului Tănase Bajdechi, pe toată durata cercetărilor penale inculpatul a negat săvârșirea faptelor, afirmând că nu cunoaște modalitatea în care au ajuns drogurile la el. Numai că probele administrate în cauză indică faptul că Demircan a fost cel care a introdus drogurile în România, pe la Vama Veche. Anchetatorii spun că cetățeanul turc a intrat în tranzacția cu droguri împins de la spate și de criza financiară care i-ar fi afectat foarte rău afacerile, încercând astfel să facă rost de bani.