Patron al Complexului Astoria

Afaceristul Done a ajuns după gratii

Vineri, magistrații de la Tribunalul Constanța au dispus revocarea controlului judiciar și arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile a afaceristului Viorel Done. Hotărârea poate fi atacată cu recurs.Amintim că Done, patronul Complexului Astoria, din stațiunea Mamaia, este bănuit de comiterea infracțiunilor de contrabandă cu țigări, speculă, înșelăciune și evaziune fiscală. Acum aproximativ două săptămâni, afacerile lui Viorel Done, patronul Complexului Astoria, din stațiunea Mamaia, au fost luate din nou la bani mărunți de ofițerii Direcției Generale Anticorupție și procurorii constănțeni. Perchezițiile au scos la iveală faptul că, deși a fost eliberat de magistrați sub control judiciar, el nu s-a lăsat de vechile obiceiuri. Și ne referim la contrabanda cu țigări ori alcool de care este acuzat deja într-un dosar penal de către anchetatorii constănțeni…În urma a 18 percheziții domiciliare la sedii de societăți comerciale, depozite și hoteluri din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia, ai căror administratori sunt învinuiți de săvârșirea unor infracțiuni economice, printre care contrabandă, înșelăciune, speculă și evaziune fiscală, au fost identificate și ridicate 2.356 pachete țigări netimbrate sau cu timbru din Republica Moldova, 29.112 de lei, 50 de euro și 200 de dolari. Viorel Done și mai mulți complici de-ai săi sunt acuzați că, în mod repetat, în perioada 2010 - 2011, împreună sau separat, au transportat, deținut și comercializat către diverse persoane fizice, importante cantități de țigări netimbrate sau care aveau aplicate banderole de marcaj ale autorităților din Ucraina și Republica Moldova, țigări care fuseseră achiziționate în mod fraudulos, în scop de revânzare.Reamintim că, la data de 14 decembrie 2010, în același dosar, procurorii au efectuat 11 percheziții domiciliare, la sedii de societăți comerciale, depozite și hoteluri din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia, aparținând persoanelor cercetate.