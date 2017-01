Afacerişti din Constanţa, complicii lui Radu Nemeş, în vizorul DIICOT

Afaceriști din Constanța, complicii lui Radu Nemeș, în vizorul DIICOT

Noi acuzații pentru doi afaceriști din Constanța, anchetați că, alături de fostul președinte al ANAF, Sorin Blejnar, au contribuit la prejudicierea statului cu peste 56 de milioane de euro. În acest nou dosar penal, aflat în anchetarea DIICOT Călărași, cei doi afaceriști și alte patru persoane, printre care și Radu Nemeș, sunt acuzați de prejudicierea statului cu peste opt milioane de euro.Potrivit anchetatorilor, inculpații Dumitru Chirvăsitu (administrator al SC Inkasso Jobs SRL din comuna constănțeană Mihail Kogălniceanu), George Guliu (asociat și administrator al SC Excella Real Grup SRL din comuna Nicolae Bălcescu), Mara Tănase, Andrei Florin Jugănaru (administrator al SC Crivas Logistic SRL și SC Rad Trans Concept SRL București), Florin Sorin Teodosiu și Radu Nemeș „au constituit un grup infracțional organizat, punând bazele unui amplu mecanism evazionist, având drept scop sustragerea de la plata accizelor aferente unor importante cantități de motorină comercializate pe piața internă, sub denumirea unor produse petroliere inferioare”.Anchetatorii au precizat în comunicatul transmis: „Pentru a face posibilă această situație și a asigura funcționalitatea acestui sistem foarte bine pus la punct, inculpații și suspectul Radu Nemeș au creat un circuit financiar fictiv, format în special din societăți comerciale cu comportament de firme-fantomă, controlate prin intermediul unor persoane interpuse, de natură a asigura interfața și a executa sarcinile nelegale ale acestora”. În această ipostază sunt menționați Mircea Grigore Ionuță, Cristian Gabriel Nițulescu, Lucian Florin Ionescu, Tudor Mihăilescu, Gabriel Bîțu, dar și contabila Mariana Cozma.„Fraudarea bugetului statului nu ar fi fost însă posibilă fără existența unui palier de protecție format chiar din reprezentanți ai autorităților statului, cu atribuții pe linia supravegherii, controlului și monitorizării activității desfășurate de inculpați, sub o aparență de legalitate. Acest palier este reprezentat de însuși directorul regionalei județene a Agenției Naționale Vamale, Ion Voicu, precum și de alți angajați ai instituției”, au adăugat anchetatorii.„Faptic, mecanismul creat a fost unul cât se poate de simplu: membrii de bază ai grupării, dar și cei care au sprijinit gruparea - aceștia făcând posibilă funcționarea întregului sistem - au utilizat o societate nou înființată (SC Atlantis Premium SRL) pentru a achiziționa motorină în regim suspensiv de la plata accizelor datorate statului sub pretextul prelucrării acesteia în produse inferioare sau subproduse. În realitate, societatea Atlantis Premium SRL nu a desfășurat nicio activitate productivă, prelucrativă, ci întreaga cantitate de motorină euro 5 (11.958,965 de tone) achiziționată în regim suspensiv de la OMV Petrom Brazi Prahova a fost transportată direct către companii specializate în distribuția carburanților și vândută ca atare. Pentru a crea o aparență de legalitate, însă, în circuitul documentelor au fost inserate date conform cărora motorina ar fi fost dusă în antrepozitul de la Călărași, unde urma a fi prelucrată și livrată apoi sub formă de subprodus către firme cu comportament de societăți fantomă (nu plătesc taxe și impozite, nu depun bilanțuri contabile, au sedii sociale fictive, au asociați și administratori interpuși, unii semi-analfabeți), tocmai pentru a nu se putea stabili destinația finală și reală a carburantului achiziționat în condiții speciale și avantajoase”, au subliniat procurorii DIICOT.Reamintim că suspecții sunt anchetați, pentru fapte similare, și de către procurorii DNA.