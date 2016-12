Afaceri imobiliare în numele morţilor

Afaceri imobiliare în numele morților

Un om de bună credință s-a pomenit că a cumpărat o casă de la un bărbat care de ani buni era „oale și ulcele“. Cum s-a întâmplat așa ceva? Din dorința unora de a scoate niște bani nemunciți, dar și din neglijența unui notar public, care nu a sesizat niște falsuri grosolane ale unor documente. Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au dispus trimiterea în judecată a notarului Doina Gheorghe, de la Ovidiu, pentru comiterea infracțiunii de neglijență în serviciu, și a lui Gheorghe Tudor, de 62 de ani, agent de pază la SC „City Protect” SRL Constanța, pentru complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, fals privind identitatea, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, participație improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciune.Dată afară din casă de tatăl mort de opt ani?!Descoperirea întregii încrengături ce privea afacerea imobiliară a demarat la data de 22 mai 2007, când Irina Florentina Brânză, elevă în clasa a X-a la acea vreme, a făcut plângere penală la Poliția din Cernavodă, în care povestea că, la data de 21 mai 2007, ora 22, acasă la ea au apărut trei bărbați, printre care și Costin Samir Lupu (partea vătămată), din Constanța, care i-au spus că au cumpărat imobilul în care locuia de la tatăl acesteia, Gheorghe Brânză, și i-au cerut să elibereze în cel mai scurt timp apartamentul. Singura și marea problemă în toată această poveste era că Gheorghe Brânză era decedat la data de 14.05.1999 și, prin urmare, nu avea cum să vândă o casă la data de 18 aprilie 2007, așa cum se arăta în contractul de vânzare-cumpărare prezentat, ulterior, polițiștilor de către Lupu.Fals evident neobservat de nimeni!Singura bănuială a Irinei Florentina Brânză a fost că surorile ei vitrege, Aurelia Vodiță și Simona Gheorghe, ar fi furat actele casei și așa ar fi avut loc vânzarea fictivă.Cercetările polițiștilor au scos la iveală faptul că Gheorghe Tudor s-a întâlnit pe o stradă din Ovidiu cu Nicușor Toma, concubinul uneia dintre surorile vitrege, care i-a propus o afacere: în schimbul unei sume de bani poza lui să fie folosită pentru a falsifica actul de identitate al defunctului Gheorghe Brânză. Falsul era însă unul evident! Buletinul apărea ca fiind emis de Poliția municipiului Cernavodă, care nu există ca municipiu, era emis la data de 18.02.2007 (într-o duminică), în dreptul prenumelui mamei era trecut sex masculin și prenumele Vasilică, iar valabilitatea buletinului apărea ca fiind de 60 de ani și 11 luni. Mai mult decât atât, se vedea cu ochiul liber că poza fusese înlocuită! Cu toate acestea, nimeni nu a observat nimic…Afaceri cu… morțiiCartea de identitate falsificată a fost folosită de Gheorghe Tudor la biroul notarului public Doina Gheorghe, din Ovidiu, cu ocazia întocmirii documentului de vânzare-cumpărare a apartamen-tului. Acolo, el a fost însoțit de Vasile Răduț, concubinul Aureliei Vodiță (una dintre fiicele decedatului), care s-a prezentat ca fiind Gheorghe Brânză. Gheorghe Tudor a fost cel carel-a învățat pe Răduță ce să spună, acesta din urmă pre-zentându-se, cu nonșalanță, ca fiind Gheorghe Brânză, semnând chiar în locul acestuia.Strigător la cer este însă faptul că notarul nu a examinat cartea de identitate care era de un fals grosolan, ci, potrivit propriei declarații, s-a uitat doar la poză!Procurorii spun că notarul, care are o experiență de 11 ani, dacă își dădea doar un pic silința, ar fi observat cu ușurință că buletinul era falsificat.Adevărații vinovați s-au pierdut prin lumePrețul de vânzare al apartamentului a fost de 11.900 de euro, respectiv 39.800 de lei, bani pe care Gheorghe Tudor i-a primit de la Lupu, și pe care, ulterior, i-a dat lui Nicușor Toma. Gheorghe Tudor s-a ales din toată această afacere cu suma de 200 de euro, pe care Toma i-a dat-o sub amenințarea că, dacă va spune cuiva ceva, „va avea de-a face cu el”!Cel mai prejudiciat dintre toți a fost însă Costin Samir Lupu, care nu și-a recuperat nici în ziua de azi banii dați pe apartament. El s-a constituit parte civilă cu suma de 20.000 de euro.Între timp, Marioara Brânză, soția decedatului, a obținut în instanță anularea actului de vânzare-cumpărare.Procurorii au început urmărirea penală și împotriva lui Nicușor Toma, a Aureliei Vodiță și a lui Vasile Răduț, dar pentru că nu au fost găsiți până în prezent și nu au putut fi audiați, cauza a fost disjunsă. Aceștia sunt, practic, adevărații vinovați și la care se presupune că au ajuns banii.În apărarea sa, Doina Gheorghe a adus articole din presă pe care le-a găsit pe Internet prin care a încercat să demonstreze că Cernavodă este municipiu și nu oraș și să se disculpe astfel că nu a observat discordanțele dintre datele de pe buletin. La rândul său, Gheorghe Tudor a recunoscut fapta.Primul termen de judecată în acest dosar a fost stabilit pentru data de 22 noiembrie.