Afacerea cu telefoane mobile din spatele gratiilor

r Gardienii, indignați de acuzația că ar băga telefoanele mobile în pușcării!Este de notorietate deja faptul că, în ciuda restricțiilor, deținuții pot obține telefoane mobile chiar și în spatele gratiilor. Drept dovadă, înșelăciunile prin metoda „accidentul” care au luat amploare în ultimul an în țara noastră sunt coordonate de pușcăriași, cu ajutorul telefoanelor mobile obținute ilegal.O măsură avută în vedere de reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor este să le interzică până și gardienilor să aducă telefoanele mobile personale la serviciu. Măsura a stârnit nemulțumirea și îngrijorarea membrilor Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor. Potrivit acestora, „pericolul unei aplicări abuzive a textului de lege, care specifică faptul că «păstrarea telefoanelor mobile personalului în cadrul locului de deținere este interzisă», ar lăsa de înțeles că angajații nu ar mai avea voie să depoziteze telefoanele mobile personale nici măcar în casetele special amenajate din postul de control nr. 1 al accesului în locul de deținere”, așa cum se întâmplă în prezent.Supărarea reprezentanților gardienilor survine din faptul că, „Administrația Națională a Penitenciarelor, prin redactarea actului normativ, lansează voalat o presupunere nefondată potrivit căreia proprii angajați ar fi susceptibili de a introduce ilegal telefoane mobile în penitenciare, inoculând opiniei publice convingeri că personalul din penitenciare reprezintă una din principalele căi de introducere a telefoanelor mobile în penitenciare”, au precizat sindicaliștii.„În timp ce statul se dă peste cap să asigure deținuților dreptul la convorbiri telefonice, inventând chiar și dreptul la convorbiri online pentru aceștia, angajaților li se restricționează până și posibilitatea de a lua legătura cu familiile după sau înainte de intrarea în serviciu, deoarece, neavând unde-și păstra telefonul mobil, aceștia sunt nevoiți să-l lase la domiciliu”, au mai afirmat reprezentanții sindicatului menționat, adăugând că sunt mulți gardieni care se deplasează către penitenciare cu mijloacele de transport în comun.„Un sistem care se apucă de interzis este la fel ca un medic care se apucă de amputat. Ambii o fac din lipsă de soluții fiabile”, au mai susținut reprezentanții gardienilor.În concluzie, sindicaliștii solicită ANP „eliminarea textului abuziv și restrictiv”.Este nevoie de un sistem de bruiajÎn același timp, însă, trebuie consemnat faptul că sunt destule voci care susțin că telefoanele mobile ajung în penitenciare tocmai cu ajutorul gardienilor, aspect negat de sindicaliști. De exemplu, Ilie Cristian Baciu, fost deținut al Penitenciarului Poarta Albă, a mărturisit pentru „Cuget Liber”, faptul că inclusiv el a fost prins cu un telefon mobil, introdus în închisoare cu ajutorul unui gardian. „Ultima dată, am executat trei ani pentru furt, din care primul an la Secția Exterioară Valea Seacă a Penitenciarului Poarta Albă. Pentru că la o condamnare de prin 1990 am evadat, acum am fost trecut la regim închis și nu aveam voie să muncesc în afara penitenciarului. Dar tentația este mare. Sunt telefoane mobile, introduse ilegal. Cine le introduce? Tot gardienii, tot cu sprijinul lor! Am luat și eu un telefon, să-l dau altcuiva, pentru două pachete de țigări. Dar am fost prins și mi s-a făcut raport”, ne-a povestit fostul deținut.De altfel, sunt numeroase cazuri în care gardienii au fost acuzați de această ilegalitate, contra unor sume de bani - iar, la un moment dat, erau vehiculate inclusiv sume cuprinse între 100 și 200 de euro pentru un telefon.Pe de altă parte, singura metodă eficientă de a rezolva problemele iscate din cauza telefoanelor mobile este, susțin mulți dintre gardieni, introducerea unui sistem de bruiaj. Anul trecut, oficialitățile anunțau că au în vedere implementarea unui astfel de sistem în penitenciarele din țara noastră.