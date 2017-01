Afacere cu credite ilegale şi la Medgidia

Afacere cu credite ilegale și la Medgidia

Membrii unei rețele care obțineau credite ilegale de la bănci, în baza unor documente false, sunt cercetați penal de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. Este vorba de 14 indivizi, care sunt administratori ai unor societăți comerciale, funcționari la bănci sau ai Primăriei Medgidia. Acuzațiile aduse acestora sunt de înșelăciune, complicitate la înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual, fals la legea contabilității, abuz în serviciu contra intereselor publice, uz de fals și furt calificat. Potrivit prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, Adina Florea, în perioada 2006 - 2007, Cati Bora, asociat și administrator la IFN Kathi SRL Medgidia, a întocmit, în fals, contracte de muncă și adeverințe de salarizare pentru persoane fizice, prin care a atestat în mod fictiv că acestea ar fi fost salariate ale unor firme și au realizat venituri. Actele erau apoi prezentate la bănci și, în baza lor, erau obținute credite. În plus, femeia întocmea, în fals, balanțe și bilanțuri contabile pentru diverse firme, atestând venituri mult mai mari decât cele reale, astfel fiind induși în eroare angajații băncii. De asemenea, femeia s-a ocupat de evidența contabilă la 52 de societăți comerciale, fără autorizare și fără încheierea unor convenții civile, sustrăgându-se de la plata impozitelor către stat. Alături de Cati Bora este cercetată și Camelia Cucu, director al Agenției BRD Medgidia, care, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, a primit date falsificate de Bora și Constanța Pîrvan de la persoane care solicitau credite bancare și a aprobat împrumuturi bancare ori a promovat documentațiile de creditare la Sucursala BRD Constanța. Anchetatorii au reținut în sarcina lui Cucu că ar fi condus evidența contabilă la 26 de firme, fără autorizare. Pentru același gen de faptă sunt anchetate și Filis Baubec și Mariana Cnal. Persoane racolate pentru întocmirea actelor false În perioada 2006 - 2007, Constanța Pîrvan, funcționar la Primăria Medgidia, a întocmit, în fals, contracte de muncă și adeverințe de salarizare pentru persoane fizice, prin care a atestat în mod fictiv că acestea ar fi fost salariate ale unor firme și au realizat venituri. Ea a prezentat la BRD, BCR și Volksbank documentele false și a obținut mai multe credite. Astfel de fapte sunt reținute și în sarcina lui Iulian Talpan, administrator la SC Boxing Club SRL Medgidia. Mai mult, el a prezentat la bănci o bonitate pozitivă a SC Minibobo Trade SRL, lucrări executate în mod fictiv și contracte falsificate, fapt ce a determinat aprobarea unor credite în mod nelegal și l-a ajutat pe cetățeanul turc Mehmet Iliaci Dundar să se sustragă de la plata unor impozite și taxe către stat. La obținerea unor credite ilegale au „apelat“ și Cristian Șibișanu, Dorinel Aionesei, Cristian Timofte, Ciprian Chivu, Marian Stoica, Costel și Valentin Șlepac. Totodată, Aionesei a racolat persoane fizice pe care i le-a prezentat lui Pîrvan pentru întocmirea actelor false și primirea unor împrumuturi de la bănci. Cu astfel de afaceri se ocupa și șeful punctului de lucru de la SC Save Self Security SRL Constanța, Fănică Adrian Irimia. Împreună cu angajați din subordine, bărbatul a sustras bunuri de la mai multe societăți, pe care le-a valorificat în interes personal. În urma percheziției efectuate la locuințele persoanelor implicate, la sediile firmelor, la biroul Primăriei Medgidia au fost găsite documente contabile, cărți de muncă, contracte individuale de muncă, ștampile contrafăcute, precum și calculatoare, cu ajutorul cărora erau falsificate actele necesare obținerii creditelor. 