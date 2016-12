Adrian Sârbu, ARESTAT PREVENTIV

Ştire online publicată Miercuri, 04 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Curtea de Apel București a decis, miercuri noapte, arestarea preventivă a lui Adrian Sârbu sub acuzațiile de instigare la evaziune fiscală, spălare de bani și instigare la delapidare, decizia fiind luată după mai multe ore de deliberare, potrivit Mediafax.Întrebat cum comentează acuzațiile procurorilor, de instigare la evaziune fiscală, spălare de bani și instigare la delapidare, Sârbu a afirmat: "Nu pot să comentez asta la acest moment pentru că deja sunt sub alt regim. Ce am avut de comentat am comentat, poziția mea mi-am susținut-o, avocații au susținut-o, din acest moment e în pronunțare", scrie realitatea.net.