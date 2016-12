Adolescentul acuzat că a înjunghiat doi amici, anchetat în libertate

Magistrații constănțeni au hotărât ca Dorin C., de 16 ani, un adolescent acuzat că în noaptea de 20 spre 21 februarie ar fi provocat tăieturi celor doi amici cu care s-a certat, să fie anchetat în libertate. Acesta a fost pus sub control judiciar, pentru următoarele două luni, perioadă în care nu are voie să părăsească municipiul Constanța sau să comunice cu victimele. Din afirmațiile celor trei tineri, toți trei erau sub influența etno-botanicelor când a avut loc incidentul.