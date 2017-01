Administratorul unui bar din Ostrov a ameninţat două fete cu un pistol cu aer comprimat şi le-a violat

Administratorul unui bar din Ostrov a amenințat două fete cu un pistol cu aer comprimat și le-a violat

Un tânăr din comuna Ostrov, administrator de bar, este cercetat de oamenii legii după ce a violat două fete. Pentru a le determina pe tinere, în vârstă de 16 și 18 ani, să întrețină raporturi sexuale cu el, individul le-a amenințat cu un pistol cu aer comprimat. Acuzațiile care i le aduc anchetatorii sunt lipsire de libertate în mod ilegal, viol, amenințare, lovire și folosirea fără drept a armelor cu aer comprimat. Două tinere din localitatea Ostrov s-au prezentat, în urmă cu două zile, la Parchetul Medgidia, unde au reclamat că au fost violate. Acuzat de comiterea faptei este administratorul barului SC Dam-Sliver SRL Ostrov, Constantin Alin Argintaru, de 25 de ani, din comună. Fetele le-au relatat anchetatorilor că, înainte de a fi constrânse să întrețină raporturi sexuale cu tânărul, acesta le-a amenințat cu un pistol cu aer comprimat. C. I., de 16 ani, a picat în mâinile lui Argintaru în noaptea de 6 septembrie. Adolescenta se afla într-un bar din Ostrov, unde a fost acostată de Alin. După ce a amenințat-o cu un pistol cu aer comprimat, individul a „convins-o" pe minoră să urce în mașina lui. Cei doi s-au deplasat, spun oamenii legii, în zona cunoscută sub numele „Regie", și a violat-o în mașină. Individul a recidivat pe 20 septembrie. De data aceasta victima sa a fost o elevă - V. Z., de 18 ani. Conform polițiștilor, Argintaru a „agățat-o" pe fată la internatul liceului din Ostrov. Și pe ea a amenințat-o cu pistolul cu aer comprimat, după care a condus-o cu mașina la barul pe care îl administrează. Acolo a violat-o. Individul este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, viol, amenințare, lovire și folosirea fără drept a armelor cu aer comprimat. Potrivit afirmațiilor anchetatorilor, cele două tinere ar fi fost amenințate de Argintaru să nu povestească nimănui ce li s-a întâmplat. Părinții fetelor ar fi aflat, însă, ce-au pățit acestea și, astfel, ele au fost nevoite să sesizeze Parchetul Medgidia. Lucrătorii Postului de Poliție Ostrov îl cercetează și ei pe Constantin Alin, după ce alte două tinere din localitate - Marcela M., de 20 de ani, și Elena - Laura G., de 18 ani - au reclamat că, la începutul acestei luni, bărbatul le-a lovit și le-a amenințat. Ieri, judecătorii de la Medgidia l-au arestat pe Argintaru, pentru o perioadă de 15 zile, pentru comiterea infracțiunilor de lipsire de libertate, viol și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.