Adjunctul Poliţiei municipiului Constanţa a ÎNCETAT din VIAŢĂ

Condoleante

Joi era foarte suparat pe cineva care l-a dezamagit si care ii baga strambe , pt a-l intimida in dorinta de a candida pt sef IPJ . O sa-l aibe pe constiinta . Stresul i-a pus capac . Vrem sa-ti vedem fata cand o sa vorbesti la inmormantarea lui Danut Pisica, scumpul nostru prieten si coleg . Un exemplu de politist , familist , prieten , care pe nedrept pleaca prea devreme dintre noi ,cand cele doua fetite aveau mai multa nevoie de el. Sa se odihneasca in pace si condoleante familiei . Vei ramane in amintirea noastra pana ne vom intalni prietene !!