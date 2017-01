Adio maşini înmatriculate în Bulgaria. Sofia schimbă codul rutier

2

Artificii !

Mereu numai artificii ba din partea romanilor ba din partea dar NIMENI nu ia masuri. De ce? Pai bulgarii sunt atat de bagati in afacerea asta de la prim ministru pana la ultimul om, banii vin cacalau, nu ar fi retarzi sa-si dea singuri la gioale si sa-si fure singuri ciolanul de la gura. La un calcul simplu : sunt 18 000 de masini in Romania acum nu numere de BG. Inmultiti anual cu (din 2012) asigurarea 250-300 euro plus mai inmultiti inca 30 euro fiecare verificare tehnica. Cati bani vin la buget numai de la romani ? Faceti calcului si aflati :)) Unde mai pui ca banii astia trebuiau sa fie in bugetelele locale din Romania !!!! Dar NUUU, noi ...Gica contra !