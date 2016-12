Adio maşini înmatriculate în Bulgaria:Poliţia vrea să limiteze circulaţia lor pe teritoriul României

Adio mașini înmatriculate în Bulgaria:Poliția vrea să limiteze circulația lor pe teritoriul României

Marţi, 23 August 2011

Poliția română vrea să limiteze circulația pe șoselele de la noi a autoturismelor înmatriculate în alte țări deoarece acestea sunt mult mai greu de verificat în trafic, iar șoferii care le conduc pot scăpa de sancțiunile din România dacă încalcă legea.Potrivit unui proiect înaintat de Poliția Rutieră Ministerului de Interne, șoferii romani care își înmatriculează mașinile în Bulgaria sau în orice altă țară a Uniunii Europene nu vor mai putea să circule cu autovehiculele în România mai mult de trei luni. Practic, la prima oprire in trafic, masina va fi introdusă într-o bază de date a poliției, iar după 90 de zile aceasta va trebui fie înmatriculată în Romania, fie scoasa din tară.Polititii spun că pe străzile de la noi cicrulă tot mai multe mașini înmatriculate în străinătate, în special în Bulgaria, iar acestea sunt foarte greu de identificat în trafic în cazul unui accident. De asemenea, politistii se plâng și de faptul că nu pot verifica dacă aceste autoturisme au toate actele în regula sau dacă au asigurări și impozite plătite la zi. În plus, un șofer care conduce o mașina cu număr de Bulgaria poate scăpa și de plata amenzilor, mai ales a celor de radar.Înscrierea autoturismelor în Bulgaria a fost soluția găsită în ultimii ani de tot mai mulți români care au cumpărat mașini second hand din străintate și au vrut să scape de plata taxei de poluare din România care poate ajunge și la câteva mii de euro. Nu există o evidență clară a acestor cazuri, dar estimările făcute de poliția rutieră arată că în România circulă în jur de 100.000 de mașini cu numere de Bulgaria.