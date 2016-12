Adevărul despre mizeria britanică privind "traficul de arme" din România. "Am fost păcăliţi!"

Adevărul despre mizeria britanică privind "traficul de arme" din România. "Am fost păcăliți!"

Ştire online publicată Joi, 11 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Aurelian Mihai Szanto, bărbatul care a intermediat întâlnirea dintre ziariștii de la Sky News și presupușii traficanți de arme din România, a declarat, ieri, după ce a fost audiat la DIICOT, că a fost păcălit de jurnaliștii britanici, deoarece aceștia i-au spus că este vorba de un documentar și că la final se va face o mențiune despre faptul că reportajul este o ficțiune.„Sincer să vă spun, ca român, regret nespus, pentru că m-am lăsat păcălit, am fost păcălit de acești oameni și mi-au stricat imaginea, au stricat imaginea României”, a susținut Aurelian Szanto.El le-a spus jurnaliștilor români cum a ajuns să intermedieze întâlnirea dintre echipa de la Sky News și presupușii traficanți de arme.„Eu am fost contactat prin cineva care are contacte la trustul Sky dacă sunt de acord să filmez un documentar pe teritoriul României în legătură cu traficul de arme care se desfășoară pe tot continentul est-european. Eu, nefiind în temă cu așa ceva, pentru că lucrez cu alt trust, am încercat să aflu despre ce este vorba. Persoana respectivă mi-a spus că este vorba despre un documentar pe care trustul Sky îl face pe teritoriul Europei în legătură cu aceste traficuri de arme, pentru informarea populației, ca să fie vigilentă, să aibă ochii în patru, în caz de suspecți. Ei mi-au spus în felul următor: dorim ca să fie doi oameni care să ne prezinte niște arme și prin prezentarea armelor respective să atragem atenția la cum se săvârșesc aceste vânzări”, a adăugat Aurelian Szanto.Szanto, care locuiește în Anglia și lucrează ca freelancer, susține că are un prieten în România despre care știa că are arme de vânătoare, așa că l-a contactat telefonic și l-a întrebat dacă este de acord să facă acest documentar, urmând ca în schimb să primească niște bani, „pentru actorie, pentru prezentare și pentru translație”.El a explicat că ziariștii britanici i-au spus că această filmare trebuie să se desfășoare într-un loc foarte retras, „ascuns de ochii lumii”, iar în documentar se va spune că se află la granița cu Ucraina.Bărbatul mai susține că jurnaliștii de la Sky News i-au dat asigurări că la finalul reportajului se va menționa că este vorba de o ficțiune.„Mi-au declarat: nu vă faceți griji, pentru că la momentul difuzării va apărea la sfârșit, pe display, că toate personajele din acest documentar sunt fictive și sunt doar cu caracter informativ. Așa mi s-a comunicat. Mi-am sunat prietenul și i-am spus că totul este ok. Ei mi-au cerut să le prezint, dacă se poate, arme de război. Comunicarea mea către ei a fost: nu, nu pot să vă ofer arme de război, pe teritoriul României nu găsești așa ceva, nu este zonă de război, nu este Afganistan, dar pot să vă aduc niște arme de vânătoare, care pot fi folosite la acest documentar, la acest scenariu”, a mai spus bărbatul.Potrivit acestuia, jurnaliștii britanici i-au cerut ca persoanele care apar în documentar să fie cât mai „reale”, respectiv să fie mascate și să poarte haine militare.De asemenea, bărbatul a declarat că echipa de la Sky News era formată din patru reporteri, printre care se afla și Stuart Ramsay, însă el nu îi cunoștea direct și discuta cu ei prin intermediul unui prieten.Aurelian Szanto a susținut că el și ceilalți români au primit de la jurnaliștii britanici câteva mii de euro, fără să spună suma exactă, în timp ce surse din cadrul anchetei au afirmat că ar fi vorba de 2.000 de euro.„Nu s-a făcut o repetiție în prealabil, dar când am ajuns la fața locului oamenii se simțeau degajați, știind că este vorba de un documentar. Să vă spun un lucru: dacă vinzi arme, stai în halul acela, liniștit, cald, te lași filmat, efectiv, absolut orice? Oamenii știau că este vorba despre un documentar de informare. În momentul în care am ajuns, domnul Ramsay a dat noroc cu ei, a fost foarte degajat. În momentul în care a început, lucrul acesta nu se vede pe filmare, s-a oprit filmarea pentru că i s-a stricat microfonul: stați cuminți, să ne punem microfonul. Hai să începem din nou, nicio problemă, stați acolo. Motor”, a explicat Aurelian Szanto, citat de Agerpres, despre modul în care au decurs filmările.