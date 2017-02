Acuzaţii grave. Cine a vrut să dea foc Bisericii Sf. Mina? "Sunt oameni care ne urăsc"

Acuzații grave. Cine a vrut să dea foc Bisericii Sf. Mina? "Sunt oameni care ne urăsc"

Considerată unul dintre cele mai frumoase lăcașe de cult din orașul Constanța, biserica Sf. Mina a fost incendiată în seara de joi de către o persoană rămasă încă neidentificată. Din fericire, o femeie din Centrul ARCA, aflat în spatele lăcașului de cult, a sesizat flăcările și a sunat la 112. Pompierii au reușit să lichideze la timp incendiul care s-a manifestat pe peretele interior și exterior al altarului. Promptitudinea cu care au intervenit pompierii s-a datorat și unei simulări de incendiu pe care au făcut-o în aceeași locație, în vara anului trecut.„Sunt oameni care urăsc biserica“Potrivit parohului bisericii Sf. Mina, la fața locului au fost găsite probe care dovedesc faptul că cineva a dat foc în mod intenționat lăcașului de cult. Preotul Claudiu Banu este de părere că cel care a săvârșit această faptă ura biserica. „Noi am găsit la fața locului o sticlă și o pungă, care miroseau a combustibil. Peretele și toată zona mirosea puternic a motorină. Incendiul a fost pus în mod intenționat, nu a fost un factor ce ține de biserică. Nu ne-a amenințat nimeni în mod direct, dar părerea mea e că este o luptă împotriva bisericii. Efectiv sunt oameni care urăsc, dar nu pot să-mi explic așa ceva. Dacă am ajuns să dăm foc la biserică...”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Claudiu Banu, parohul bisericii Sf. Mina, din municipiul Constanța.„Focul a fost pus de un nebun, un dement“Polițiștii criminaliști din cadrul IPJ Constanța au revenit vineri dimineață la biserica Sf. Mina din zona Lacului Tăbăcărie, pentru continuarea cercetărilor în vederea identificării și depistării celui care a incendiat lăcașul de cult. Părintele Picu spune că nu a trăit așa ceva în cei 25 de ani de când este la lăcașul de cult și crede că doar un nebun ar fi putut recurge la un asemenea gest. „Focul a fost pus de un nebun, un dement. De când sunt aici, de 25 de ani, nu am pățit niciodată chestia asta. Totuși, noi nu trebuie să vedem această parte, ci cât de mult ne iubește Dumnezeu și că a intervenit la timp și și-a apărat lăcașul de cult. Dumnezeu îngăduie nebunilor să facă ce vor, dar îi oprește în momentul oportun. Nebunie este puțin spus. Gândiți-vă ce om ar putea să dea foc Casei Domnului, așa ceva este de neconceput”, ne-a precizat părintele Nicolae Picu.„În această săptămână vom face reparațiile“În urma incendiului a fost afectat peretele de rigips și izolația, iar reparațiile vor începe chiar în acest sfârșit de săptămână. Parohul bisericii crede că urmările incendiului ar fi putut fi mai grave, dar simulările de incendiu făcute alături de ISU „Dobrogea”, în vara anului trecut, au făcut ca intervenția pompierilor să fie una promptă și eficientă.„Focul ardea mocnit, pe peretele altarului și în exterior și în interior. Au spart ușa pentru a stinge incendiul. Din fericire, nu sunt distrugeri în afară de peretele de rigips și izolația ignifugă. În această săptămână vom face reparațiile. A fost foarte bine faptul că în vară am făcut o simulare de incendiu împreună cu pompierii, astfel că ei știau foarte bine căile de acces către altar și cunoșteau bine zona, reușind să lichideze foarte repede incendiul”, a mai adăugat Claudiu Banu.Polițiștii constănțeni au deschis o an-chetă în acest caz, lucrând la identificarea și depistarea celui care a aruncat motorină și apoi a dat foc bisericii.