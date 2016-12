Acuzaţii grave aduse Jandarmeriei Constanţa de primarul Hârşovei

Acuzații grave aduse Jandarmeriei Constanța de primarul Hârșovei

Localnicii din Hârșova sunt alarmați, după cum a subliniat pentru „Cuget Liber” și primarul orașului, Tudor Nădrag. În ultima perioadă a fost un val de furturi din locuințe, iar hoții au dat dovadă de un tupeu fără margini, neferindu-se să intre peste oameni în casă și chiar să-i confrunte.„Nu am avut probleme, dar în ultima perioadă și-au făcut apariția spărgători din locuințe, experimentați prin municipiul Constanța, care acum intră în casele de pe la noi”, a precizat primarul.La fel s-a întâmplat și acum câteva nopți, mai precis în noaptea de 24 spre 25 noiembrie, când au avut loc mai multe intrări prin efracție. Prin acționarea promptă a polițiștilor, sprijiniți de polițiștii locali și de cei de la Frontieră, au fost prinși o parte din suspecți. Dar, remarcă primarul, de la acțiuni au lipsit jandarmii!„Urmare a intervențiilor pe care le-am făcut în anii trecuți, fiind conștient de faptul că suntem într-o comunitate cu probleme și că starea infracțională se poate amplifica, în orașul nostru a fost înființată, în 2010, prin ordin al ministrului MAI, o grupă de Jandarmerie, stabilă, cu zece oameni, pentru asigurarea ordinii publice. Pentru paza obiectivelor care sunt în localitate, precum Judecătoria, Parchetul etc. era altă unitate. La început, a fost foarte bine. Localnicii se simțeau în siguranță, pentru că jandarmii erau pe străzi, erau vizibili. Dar încet încet nu i-am mai văzut prin oraș”, a afirmat primarul Nădrag.La fel s-ar fi întâmplat și în noaptea cu pricina, a precizat edilul într-o scrisoare deschisă pe care a transmis-o Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța: „În noaptea de 24 spre 25 noiembrie, pe raza localității Hârșova au avut loc mai multe spargeri de locuințe. Pentru prinderea infractorilor și-au dat concursul lucrătorii de la Poliția Națională, Poliția Locală și Poliția de Frontieră. Din păcate, așa cum ne-au obișnuit, lucrătorii din instituția dvs. au fost inexistenți.Vă solicităm să precizați dacă mai este valabil Ordinul ministrului MAI din 2010 de înființare a unei grupe stabile de jandarmi în orașul Hârșova pentru ordine publică. V-am creat toate condițiile. Ori faceți treabă ori plecați. Această adresă va fi comunicată și Ministerului Afacerilor Interne”.Menționăm că, în cursul zilei de vineri, edilul Hârșovei s-a întâlnit cu colonelul Constantin Burcuță, prim adjunctul inspectorului șef al IJJ Constanța, pentru remedierea situației și soluționarea nemulțumirilor.Am solicitat și reprezentanților IJJ un punct de vedere cu privire la acuzațiile aduse de edilul local, iar aceștia au menționat că este vorba despre un incident solitar, apărut urmare a lipsei de comunicare.„În data de 24/25 noiembrie, o patrulă de jandarmi din cadrul grupei de supraveghere și ordine publică Hârșova a participat la misiunea de menținere a ordinii publice, între orele 20.00 - 08.00. Jandarmii din cadrul patrulei menționate anterior nu au fost solicitați să intervină sau să-și acorde sprijinul pentru prinderea autorilor sustragerii de bunuri din locuință. Am precizat aceste aspecte în spiritul respectului pe care îl purtăm cetățenilor dar și reprezentanților mass-media, asigurându-vă de faptul că ne vom desfășura activitatea exclusiv pe baza și în executarea legii”, au precizat reprezentanții Jandarmeriei Constanța.