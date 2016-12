Acuzaţii de şpagă la Medicina Legală. "Vinovaţii vor plăti!"

Acuzații de șpagă la Medicina Legală. "Vinovații vor plăti!"

„Mi-au spus că, dacă nu le dau banii, mă rezolvă abia la începutul săptămânii viitoare. De unde să le dau banii, dacă nu îi am?”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Luminița Mangir.De cealaltă parte, reprezentanții Medicinei Legale spun că nu există o asemenea taxă.„Singurele taxe pe care le suportă aparținătorii sunt taxa de livrare a certificatului constatator, în valoare de 25 de lei, și taxa opțională de îmbălsămare, în valoare de 77 lei”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Marius Popa, șeful Serviciului de Medicină Legală.Potrivit familiei fetei decedate, Emil Alexiu, angajat al Serviciului de Medicină Legală, i-ar fi cerut cei 1.000 de lei pentru efectuarea necropsiei, fără a elibera nici măcar chitanță.Întrebat despre această situație, Marius Popa a răspuns: „Asta nu știm. Nu am fost ieri (n.r. - joi) de gardă și nu am de unde să știu. Într-adevăr, el este asistentul nostru”.Contactat de „Cuget Liber”, Emil Alexiu a negat vehement acuzațiile, explicând faptul că acești bani nu au fost încasați de Serviciul de Medicină Legală.„Nu s-a cerut absolut nimic. Întrebați familia cui a dat acea mie de lei. Este scandalos. Cum să cer familiei după ce s-a întâmplat cu acel copil. Nu este posibil așa ceva. Din câte știu, banii s-au cerut de către morga Cimitirului Central și apoi au fost înapoiați, așa am înțeles”, a precizat Emil Alexiu, asistent al Serviciului de Medicină Legală.De cealaltă parte, reprezentanții societății care administrează morga Cimitirului Central au precizat o situație diametral opusă și faptul că familia a fost scutită de orice plată, din cauza situației materiale.„Firma Clares a pus familiei totul la dispoziție, fără bani. Acei bani nu s-au cerut de la noi, ci de la Medicina Legală. Nu confundați firma noastră cu ceea ce cere Medicina Legală. I-au cerut banii ăștia să-i facă autopsie”, a precizat, pentru „Cuget Liber”, Dumitru Drăghici, administratorul firmei SC Clares SRL.Președintele Consiliului Județean Constanța a afirmat faptul că va verifica dacă acuzele privind șpaga de 1.000 de lei sunt reale. „Ca președinte al Consiliului Județean Constanța, am luat toate măsurile pentru a susține acea doamnă. Este un caz nefericit și sper să nu se mai întâmple așa ceva. Am înțeles că i s-a făcut autopsia, am luat legătura cu instituțiile și a fost sprijinită din toate punctele de vedere. O să verific dacă informațiile relatate de presă sunt reale sau nu. Dacă ceea ce s-a relatat se va dovedi adevărat, vom lua toate măsurile pentru a nu se mai întâmpla așa ceva, iar cei vinovați vor fi trași la răspundere”, a declarat Horia Țuțuianu, președintele Consiliului Județean Constanța.