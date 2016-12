Acuzaţii de mită electorală: rechizite pentru copii şi ajutoare de încălzire

Acuzații de mită electorală: rechizite pentru copii și ajutoare de încălzire

Polițiștii din Hârșova au fost sesizați, ieri, cu privire la faptul că în oraș se distribuie rechizite școlare în scop electoral. Ca urmare a acestei sesizări, oamenii legii au identificat o autoutilitară, din interiorul căreia trei bărbați, reprezentanți ai Direcției Sociale din cadrul primăriei Hârșova, cu vârste cuprinse între 34 și 58 de ani, distribu-iau rechizite școlare, în scop electoral.Viorel Ionescu, primarul orașului Hârșova, susține faptul că rechizitele sunt surplusul ajutorului dat de Consiliul Județean Constanța, pentru elevii care încep școala. Edilul spune că rechizitele nu erau inscripționate cu nume sau partide politice, astfel că infracțiunea de corupere a alegătorilor este inexistentă în acest caz. De asemenea, procesul verbal încheiat de jandarmi stipulează faptul că nu au existat însemne electorale.„Sunt rechizitele care au fost date de Consiliul Județean Constanța, atunci când a început școala. A fost surplus de rechizite, le-am păstrat pe Direcția Socială, cu gândul de a le da copiilor care au anumite nevoi sociale. Am luat decizia de a le da de Sfântul Nicolae și, pentru că s-a apropiat perioada, iar în următoarele zile nu se va lucra, am decis să împărțim rechizitele acum. Am un proces verbal al Jandarmeriei, în care se precizează foarte clar că nu au existat însemne, nume sau prenume, nu erau inscripționate”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Viorel Ionescu, primarul orașului Hârșova.Plângerea a fost făcută de către doi reprezentanți ai etniei rome, speriați că se împart bunuri în campania electorală. Primarul din Hârșova a mai precizat faptul că se gândește să nu mai acorde nici măcar ajutorul de lemne, tocmai pentru a nu fi interpretat ca un gest de corupere electorală.„Mă gândesc serios să nu mai dau ajutorul de lemne în campania electorală. Le voi explica oamenilor, să ceară explicații celor care cred că se dau astfel de mite. Solicit anticipat Poliției Române să se sesizeze in rem, în cazul primarilor care vor da fasole cu ciolan de Ziua României, pentru că se va considera mită electorală. Aveam de gând să organizez ceva de 1 decembrie, dar am renunțat tocmai pentru a nu se considera că eu corup alegătorii și voi organiza anul viitor. Deocamdată am stopat activitatea pentru a trece această fumigenă și mă gândesc fie să renunț în a mai da ajutorul de lemne, fie să reîncep distribuția rechizitelor și aju-toarelor. Totuși, nu aș vrea să privez niște oameni care chiar au nevoie de ajutor la iarnă, pentru că se fac plângeri”, a mai afirmat Viorel Ionescu.În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de corupere a alegătorilor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârșova, urmând a fi luate măsurile legale.