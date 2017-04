"Acum mă sună şi pe numărul nou. Prima oară mi-au zis să îmi scriu un F57 pe mână" / DEZVĂLUIRILE UNEI TINERE INTRATE ÎN INFERNUL JOCULUI "BALENA ALBASTRĂ"

"Acum mă sună și pe numărul nou. Prima oară mi-au zis să îmi scriu un F57 pe mână" / DEZVĂLUIRILE UNEI TINERE INTRATE ÎN INFERNUL JOCULUI "BALENA ALBASTRĂ"

Ştire online publicată Marţi, 11 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

"Am intrat din curiozitate, am vrut să văd ce este și nu am mai reușit să ies. Nu am tată, a murit, stau la o mătușă pentru că mama e plecată. Acum mă sună și pe numărul nou, este vorba despre niște numere rusești. După ce am instalat jocul, imediat au început să vorbească cu mine în limba engleză, așa că traduceam totul cu Google Translate. Deși nu am pus număr de telefon sau date personale, au aflat tot. Prima oară mi-au zis să îmi scriu un F57 pe mână", a spus tânăra.BALENA ALBASTRĂ este un joc pe rețelele de socializare care s-a soldat până acum cu 130 de morți. Isteria "Blue Whale" a pornit din Rusia, de pe rețeaua VKontacte, iar acum se răspândește cu repeziciune. Dacă până acum era la modă în Rusia, Republica Moldova și foste țări sovietice, Blue Whale Challange a pătruns și în România, scrie realitatea.net