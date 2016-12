Actualul primar de la Agigea, Cristian Cârjaliu, îl „înfundă“ pe Ion Ioniţă

Actualul primar de la Agigea, Cristian Cârjaliu, îl „înfundă“ pe Ion Ioniță

Primarul comunei Agigea, Cristian Cârjaliu, a fost audiat, vineri, alături de alte nouă persoane (actuali și foști angajați ai Primăriei), la Tribunalul Constanța, în calitate de martor, în procesul în care fostul primar al localității, Ion Ioniță, alături de mai multe persoane, este acuzat de fapte de corupție. Magistrații au finalizat, la termenul de vineri, audierea inculpaților din dosarul fostului primar de la Agigea, Ion Ioniță. Singurul inculpat rămas neaudiat, Anca Istrate, a declarat magistraților că nu ar fi falsificat adeverințele care atestau plata aferentă autorizațiilor de construcții din perioada 2000 - 2004 și nici nu ar fi efectuat vreun fals, așa cum au reținut procurorii anticorupție prin rechizitoriu. Ea spune că a făcut totuși modificări la un proces-verbal de licitație, dar la solicitarea lui Ovidiu Pelva, și el inculpat în acest dosar. „Am făcut modificări pe un proces-verbal de licitație din data de 7 mai 2004, ștergând cu alb corector numele unei firme, la dispoziția lui Ovidiu Perva”, a declarat Anca Istrate. „Mi-a solicitat să fac asta spunând că el este șeful și el răspunde!”, a completat femeia. De asemenea, aceasta a spus că de multe ori era nevoită să îndepli-nească ordinele verbale ale fostului primar Ion Ioniță sau ale altor șefi din primărie, chiar dacă știa că dispozițiile nu erau mereu conform legii. „Dacă nu executam dispozițiile verbale, eram amenințați că vom fi dați afară. Aceste dispoziții nu erau mereu conform legii, dar le executam, pentru că eram amenințați că vom fi dați afară”, a declarat Anca Istrate. Neregulile sesizate de Cârjaliu În sala de judecată a Tribunalului Constanța s-au prezentat, vineri, zece martori care au fost citați în vederea audierii. Printre aceștia, actualul primar al comunei, Cristian Cârjaliu, cât și fostul vice-primar Cristian Andrei. Cristian Cârjaliu a declarat că, din 2004, de când a fost consilier local la Agigea, a sesizat mai multe nereguli în cadrul Primăriei. „Printre acestea, se aflau scoaterea unor bani din trezorerie fără justificare, respectiv cheltuirea banului pu- blic și al patrimoniului privat al comunei Agigea după bunul plac al fostului primar. Conform expertizei conexate la dosar, se constată că marea majoritate a achizițiilor publice nu au fost legale. De asemenea, am sesizat că o parte din terenurile care aparțineau patrimoniului privat al comunei au fost înstrăinate fără respectarea legii. Am sesizat organele în drept, iar pe rol știu că se află aproximativ zece dosare penale”, a declarat Cristian Cârjaliu. „Am constatat nereguli în ceea ce privește restituirea suprafețelor de teren. Spre exemplu, m-am întâlnit cu fostul primar al comunei Agigea, Ion Neagu, pe care l-am întrebat dacă are cunoștință despre punerile în posesie de pe raza comunei. Descoperisem, pe baza actelor existente în primărie, că familia acestuia avea pământ în zona Zarguzon, dar primarul îi dăduse teren într-o zonă mult mai valoroasă din punct de vedere economic”, a mai spus actualul primar al comunei Agigea. Vânzători nemulțumiți Cristian Andrei, care a fost viceprimar la Agigea în perioada 2000 - 2005, a declarat că a aflat de la diverse persoane că anumite terenuri care făceau obiectul punerii în posesie au fost cumpărate de anumiți oameni, pentru ca, ulterior, să fie vândute către Selgros, la un preț mult mai bun. Aspect ce a creat nemulțumiri în rândul acelora care vânduseră inițial. Acuzațiile aduse Procurorii DNA susțin că, în perioada 2002 - 2003, Ioniță a indus în eroare mai multe părți civile cu privire la amplasamentul real al terenurilor pentru care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate și, implicit, cu privire la valoarea reală de circulație a acestora. O parte din terenuri a fost vândută personal de Ioniță, folosind procuri care atestau că reprezintă interesele persoanelor care dețineau respectivele terenuri. Pentru cea de-a doua parte a dosarului, procurorii vorbesc de un prejudiciu de 28.630.297.846 lei vechi. Alături de Ioniță au fost trimiși în judecată cinci angajați din cadrul primăriei Agigea - Ovidiu Molceanu Perva, Daniela Anca Istrate, Monica Popescu, Mery-gean Bolat, Nuridan Amet și Eugenia Lețu, și omul de afaceri Ion Sandu. Dosarul are 72 de volume, iar prejudiciul total s-ar ridica, spun procurorii, la 2,1 milioane de euro. Ion Ioniță a fost trimis în judecată pentru înșelăciune, abuz în serviciu în formă calificată, instigare la fals intelectual în formă continuată, fals în formă continuată și uz de fals în formă continuată.