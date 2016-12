Acţiuni privind combaterea migraţiei ilegale a cetăţenilor străini

Acțiuni privind combaterea migrației ilegale a cetățenilor străini

În perioada 22 octombrie - 04 noiembrie, în România și în alte 26 de state europene s-au desfășurat în sistem integrat o serie de acțiuni privind combaterea migrației ilegale a cetățenilor străini și culegerea de informații privind fluxurile migratorii.Astfel, polițiștii au desfășurat 285 de acțiuni. Acțiunile desfășurate atât la frontieră, cât și în interiorul teritoriului țării, sunt parte a unei ample operațiuni europene - APHRODITE, organizată sub coordonarea Președinției cipriote a Uniunii Europene. România ia parte pentru a patra oară la acest tip de acțiune, fiind cea de-a doua în acest an.În cadrul acțiunilor au fost depistați un număr de 193 cetățeni străini aflați în situații ilegale, majoritatea acestora provenind din state precum Pakistan, Moldova, Algeria, Tunisia și Maroc. Menționăm că 57 dintre aceștia se aflau în procedura de azil, având permisiunea temporară de a se afla pe teritoriul național, însă au fost depistați în tentativă de trecere frauduloasă a frontierei intenționând a se deplasa spre state din Europa.Dintre cetățenii străini depistați fără drept de ședere în țară, 49 au primit decizii de returnare, pentru 29 s-a dispus măsura îndepărtării sub escortă, 7 au solicitat acordare unei forme de protecție în România, 2 au primit statut de tolerat și alți 24 au beneficiat de prelungirea dreptului de ședere.La nivel european, încă din anul 2011, se desfășoară astfel de operațiuni cu scopul de a combate migrația ilegală și de a colecta informații privind fluxurile migratorii în statele membre ale Uniunii Europene.Similar celor anterioare, Operațiunea APHRODITE a vizat, în principal, culegerea de date cu privire la presiunile migratorii asupra statelor membre UE și asociate Schengen. De asemenea, acțiunea are ca obiectiv colectarea informațiilor privind principalele rute de deplasare a migranților ilegali, principalele țări de destinație ale imigranților, țările de origine ale migranților ilegali, precum și mijloacele de transport folosite de către cetățenii străini.Inspectoratul General pentru Imigrări va efectua în continuare activități de prevenire și combatere a șederii ilegale a străinilor pe teritoriul țării, utilizând toate resursele proprii de care dispune pe acest segment de activitate.