Acţiune de amploare pentru depistarea beţivilor la volan

Acțiune de amploare pentru depistarea bețivilor la volan

Vineri și sâmbătă, între orele 20 și 2, efective importante ale Serviciului Poliției Rutiere Constanța au desfășurat o acțiune pe linia depistării infracțiunilor pe drumurile publice, în mod deosebit a conducătorilor auto care se aflau sub influența băuturilor alcoolice și a drogurilor. Potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului Poliției Rutiere Constanța, subinspector Marius Ghiță, cei aproximativ 80 de polițiști ai SPR care au participat la acțiune, în tot județul Constanța, au controlat 559 de autoturisme, au testat anti-alcool 284 de șoferi și au aplicat 99 de sancțiuni, dintre care 22 pentru consum de băuturi alcoolice. Au mai fost constatate 12 infracțiuni, dintre care șapte pentru consum de băuturi alcoolice și cinci pentru condu-cere fără permis ori cu permis suspendat. Marius Ghiță ne-a declarat că au fost retrase 19 certificate de înmatriculare, iar valoarea sancțiunilor aplicate se ridică la 19.110 lei. Acțiunea s-a desfășurat, concomitent, în toate județele din țară, întreaga activitate fiind monitorizată de IGPR. Din efectivele SPR Constanța au participat aproximativ 85% dintre polițiști, respectiv în jur de 80 de oameni ai legii. Sâmbătă seara, în timpul acestei acțiuni, polițiștii l-au depistat pe Victor Deleanu, de 48 de ani, din Constanța, care circula cu autoturismul marca Dacia, cu numărul de înmatriculare CT-06-GCR, pe strada Viorelelor, din Constanța, deși se afla sub influența băuturilor alcoolice. Fiind testat, s-a constatat că avea 1,25 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui autoturism pe drumurile publice fiind sub influența băuturilor alcoolice. În aceeași seară, în jurul orei 19,30, Marius Vasile Toma se afla la bordul unui autoturism Dacia, cu numărul de înmatriculare CT-01-NMB, pe strada Alexandria, din Cogealac, chiar dacă nu avea permis și se afla și sub influența băuturilor alcoolice. Acesta s-a ales cu dosar penal, dar pentru două fapte, conducere fără permis și fiind sub influența băuturilor alcoolice.