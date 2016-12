Acţiune a poliţiştilor de la Rutieră în sudul litoralului!

Acțiune a polițiștilor de la Rutieră în sudul litoralului!

Șase dosare penale pentru alcool la volan au fost întocmite de polițiștii rutieri în urma unei acțiuni desfășurate în noaptea de 30 iunie spre 1 iulie a.c., timp de trei ore, în sudul județului Constanța. 15 conducători auto au rămas fără permis de conducere, spun oamenii legii.În noaptea de 30 iunie spre 1 iulie a.c., timp de trei ore, sub coordonarea ofițerilor din cadrul Direcției Rutiere - IGPR, polițiști ai Secției de Poliție Autostrăzi, Serviciului Rutier Constanța și Brigăzii Rutiere din DGPMB au acționat, în sudul județului Constanța, respectiv în Saturn, Mangalia, Negru Vodă, Vama Veche și comunele limitrofe, pentru prevenirea și reducerea numărului accidentelor rutiere și a consecințelor acestora, în care sunt implicați conducătorii de autovehicule aflați sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante.Astfel, au fost identificați, în trafic, 15 de conducători auto care se aflau sub influența băuturilor alcoolice, aceștia fiind sancționați contravențional cu amendă, fiindu-le aplicată și măsura reținerii permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 90 de zile.Totodată, polițiștii au întocmit șase dosare penale privind conducerea autovehiculelor pe drumurile publice de către persoane având o îmbibație alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge.