Accidente în lanţ şi circulaţie bară la bară spre litoral RUTE OCOLITOARE

Accidente în lanț și circulație bară la bară spre litoral RUTE OCOLITOARE

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Aglomerație și accidente pe Autostrada Soarelui. O persoană a ajuns la spital și patru mașini au fost avariate. La Cenovodă, în apropiere de zona de taxare s-au format cozi de mașini. În plus, tot pe A2, polițiștii au organizat o razie ca să prindă șoferii care calcă pedala de accelerație. Traficul se desfășoară cu greutate și spre munte. Este aglomerație chiar și pe rutele ocolitoare.15 mașini au fost implicate, sâmbătă dimineață, în cinci accidente pe Autostrada Soarelui, soldate cu trei victime, iar traficul rutier pe sensul spre mare se desfășoară îngreunat, fiind deviat temporar pe rute ocolitoare.Potrivit reprezentanților A2, cel mai grav accident a avut loc la kilometrul 139, fiind implicate patru autoturisme. În urma incidentului, doi copii au fost răniți ușor și au primit îngrijiri medicale de la un echipaj de ambulanță.De asemenea, o persoană a fost rănită în urma unui accident care a avut loc în zona unei benzinării de pe Autostrada Soarelui și în care au fost implicate mai multe autoturisme. Victima a primit îngrijiri de la echipajele de ambulanță."Așa cum am preconizat pentru această perioadă, valorile de trafic au cunoscut o ușoară creștere, în special pe acest sector de drum. Datorită vitezei neadaptate la condițiile de trafic și drum, dar și a nepăstrării distanței în mers, în acestă dimineață pe A2, au avut loc trei tamponiri. Una dintre ele s-a soldat cu un grav rănit", a declarat la Realitatea TV insp. Augustin Căpâlnaș de la Poliția Rutieră.Cele mai cunoscute rute ocolitoare sunt: -A2 București – Drajna - DN21 Drajna – Slobozia – DN2A Slobozia – Hârșova – Constanța(sau, în cazul în care este afectată fluența traficului pe Autostrada Soarelui, DN3 București – Fundulea – Lehliu Gară – DN3A Lehliu Gară – Drajna - DN21 Drajna – Slobozia – DN2A Slobozia – Hârșova – Constanța);-DN2 București – Urziceni - DN2A Urziceni – Slobozia – Hârșova – Constanța;-A2 București – Drajna - DN21 Drajna – Călărași - DN3 Călărași – Ostrov (traversare cu bacul) – Adamclisi – Murfatlar – Constanța (sau A2 București – Lehliu-Gară - DN3 Lehliu-Gară – Călărași – Ostrov (traversare cu bacul) – Adamclisi – Murfatlar – Constanța.În cazul în care conducătorii auto sunt deja pe tronsonul A2 Drajna – Fetești pot ocoli zona Cernavodă pe ruta DN3B Fetești – Făcăeni – Vlădeni – Chirana – DN2A Chirana – Hârșova – Constanța, cu mențiunea că sectorul Vlădeni – Chirana DN 3B a fost deteriorat de inundațiile din anii trecuți.De asemenea, în județul Constanța pot fi urmate traseele:-DJ223 Cernavodă – Cochirleni – Rasova – Ion Corvin - DN3 Ion Corvin – Adamclisi – Murfatlar – Constanța; -din DN3 Cobadin – Murfatlar, DJ308 Ciocârlia de Sus – Lanurile – Mereni – DJ391 Mereni – Topraisar – DN38 Topraisar – Techirghiol – Agigea – DN39 Agigea – Eforie – Mangalia – Vama Veche (evitându-se, astfel, aglomerația din municipiul Constanța);Tronsonul foarte intens circulat al DN39 Agigea – Eforie poate fi evitat mergând din Topraisar pe DJ 391 către Tuzla, însă partea carosabilă are unele denivelări;-cei care sunt pe DN22C Cernavodă – Medgidia, în cazul în care se aglomerează tronsonul Medgidia – Murfatlar(DN22C) sau la intrarea în municipiul Constanța(DN3), pot ajunge în stațiunea Mamaia din Medgidia pe ruta DJ222 Cuza-Vodă – Mihail Kogălniceanu – DN2A Mihail Kogălniceanu – Ovidiu – Constanța – Mamaia (sau pe relația Ovidiu – Lumina – Năvodari – Mamaia), Informează Realitatea.net.