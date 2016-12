Accidente în lanţ la Dorobanţu

1

accident

domnule, postez acest comentariu pentru a nu lasa loc malitioaselor interpretari. Totul s-a petrecut la la orele pranzului. Initial, am oprit autovehiculul pentru 10 minute, deoarece a avut loc accidentul cu tirul, in urma caruia a fost intrerupta circulatia din ambele sensuri, cu o singura banda pe sens. Cand agentul de politie a dat drumul la circulatie doar pe sensul pe care eu circulam, la 150 m departare, cu o viteza de 30 km/ h , circulandu-se in coloana, dintre 2 tiruri oprite pe sensul opus de circulatie, sare efectiv in fata masinii un baiat, alergand in traversare. Am franat pana la capat, acesta nefiind acrosat. acesta a cazut intr-un shant adanc de 0.5 m situat la 1m de partea carosabila. in urma cazaturii, acesta s-a lovit la cap, iar medicii au prezizat faptul ca nu are nicio fractura sau trauma de orice fel. acesta a fost bandajat, evenimentul nu a necesitat internarea. Toata lumea a fost martora evenimentului. Ulterior am aflat ca baiatul respectiv sufera, din nefericire, de o boala mintala. Asa ca, oameni buni, o majoritate clara detin permise de conducere si i se putea intampla oricui. Nu intotdeauna vina apartine soferului, iar dumneavoastra, cu aceste comentarii nu faceti decat sa agravati starea morala in care se afla oamenii ce se confrunta cu situatii similare. Evident ca m-am interesat de starea baiatului, caci indiferent cui i-a apartinut vina, cu totii suntem oameni si nu putem ramane nepasatori in fata unei situatii de genul acesta. Anchetatorii au precizat faptul ca vina nu imi apartine. Pe final, as dori sa fac o petitie: pe viitor, intrati in detalii atunci cand prezentati faptele accidentului, deoarece copilul, nu numai ca nu s-a asigurat la traversare, ci a sarit la propriu in fata autoturismului. Iesind dintre 2 tiruri, eu nu am avut posibilitatea de a-i vedea silueta macar, pentru a avea o reactie si mai rapida decat cea pe care oricum am avut-o. De trecere de pietoni nici numai poate fi vorba. Asa ca, va rog, fiti justi si nu aruncati vina pe cine vi se pare dumneavoastra ca ar merita. Nu doresc ca niciunuia dintre comentatorii anterior sa i se intample un eveniment similar. Sanatate multa si atentie atunci cand sofati! Pericole apar atunci cand nici nu v-ati inchipui.