Accident rutier sub semnul întrebării la Nazarcea

Deși poate părea ciudat, un tânăr de 26 de ani care a produs un accident rutier soldat cu rănirea fetiței sale de patru ani în timp ce con-ducea un autoturism neînmatriculat, se afla sub influența băuturilor alcoolice și nu avea permis poate scăpa de acuzații!Totul s-a întâmplat, miercuri seară, în zona localității Nazarcea. Polițiștii de la Rutieră spun că, în jurul orei 22, Francisc Zeler, de 26 de ani, din Focșani, care conducea un autoturism înmatriculat în Germania pe DJ 228, la Km 2+600, pe fondul neatenției în conducere, a pierdut controlul direcției și s-a răsturnat pe carosabil. În urma accidentului, a rezultat vătămarea corporală a Florentinei Larisei M., de patru ani, care a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde a rămas internată. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că șoferul nu are permis pentru nicio categorie, că se afla sub influența băuturilor alcoolice (0,96mg/l alcool pur în aerul expirat), iar numerele de înmatriculare de la mașină erau expirate. Ceea ce este interesant, drumul respectiv era închis circulației rutiere, pentru că se efectuau lucrări de asfaltare în zonă, deci nu poate fi considerat drum public. Acest aspect l-ar putea scăpa pe șofer de multe dintre acuzațiile ce i s-ar fi adus în condiții normale.Polițiștii i-au întocmit, deocamdată, tânărului șofer un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, pe când în ceea ce privește acuzațiile de conducere sub influența băuturilor alcoolice sau conducerea unui autoturism pe drumurile publice fără a poseda permis, polițiștii așteaptă încă indicațiile procurorilor…